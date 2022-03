Sušice uspěla na jaře i potřetí, doma přehrála Svéradice. Co řekl trenér vítězů?

Pohárku se zúčastnila i řada dětí z Jihočeského a Karlovarského kraje. Ve výsledkovém servisu ovšem nabízíme jen úspěchy šumavských sjezdařů, kteří se umístili do desátých příček. V pohárkových závodech se vůbec neobjevili závodníci, kteří jezdili na republikové kvalifikační závody anebo závody FIS pořádané Mezinárodní lyžařskou federací.

Výhra na půdě silných Křimic. Tří bodů si moc vážíme, pochvaluje si hrající kouč

O nich a o výsledcích dalších reprezentantů šumavského lyžování na mezinárodní i republikové úrovni budeme čtenáře informovat v některém z dalších vydání. Dozví se v něm o skvělých výsledcích reprezentantů Terezy Nové, Marka Müllera, Báry Zíkové, Davida Jandy či Nicole Zemanové.

FOTOGALERIE: Nebyl to jednoduchý zápas, uznal Janda po výhře nad Chanovicemi

Dále o výborných úspěších závodníků Adama Maxy, Emy Vanišové a Tomáše Krále ve FIS závodech a Matyáše Hrbáčka, Kristiny Lebové, Davida Maxy, Jana Schejbala a Veroniky Šimákové v republikových kvalifikačních závodech (RKZ). Važme si všech, kteří se s velkou obětavostí starají o sportování dětí a jejich správnou výchovu. Je to velký a slibný vklad pro další rozvoj našeho regionu.

Výsledky šumavských sjezdařů (umístění do desátých příček)



Super přípravka dívky (do 9 let): Kateřina Klaudová (Arnika, 1. místo a 2. místo), Magdalena Koudelová (Sokol Špičák, 1. místo a 2. místo), Daniela Vomelová (Sokol Špičák, 1. místo a 2. místo), Johana Červená (Sokol Špičák, 1. místo a 6. místo), Eliška Hellerová (Sokol Špičák, 2. a 3. místo), Andrea Homolková (ABC Železná Ruda, 3. místo), Alžběta Novosádová (SA Špičák, 4. místo), Sofie Slancová (SK Železná Ruda, 5. místo).



Super přípravka chlapci (do 9 let): Jáchym Drnec (SA Špičák, 1. místo, 2x 2. místo a 4. místo), Antonín Opluštil (Nýrsko, 2. místo, 3. místo a 4. místo), Matyáš Nový (SK Železná Ruda, 1. místo a 2x 3. místo), Martin Kovářík (Sokol Špičák, 4., 5. a 7. místo), Vojtěch Kvěch (SK Železná Ruda, 5. místo), Jiří Strnad (Sokol Špičák, 6. místo), Petr Skála (ABC Železná Ruda, 8. místo), Antonín Doumel (SK Železná Ruda, 9. místo).



Přípravka chlapci (9 až 10 let): Matyáš Mareš (Sokol Špičák, 1. místo), Jan Klauda (Arnika, 3. místo), Matyáš Čihák (Sokol Špičák, 4. místo), Adam Breburda (Ski Team Šumava, 6. místo), Vojtěch Král (Sokol Špičák, 10. místo).



Předžákyně (11 až 12 let): Lucie Schejbalová (SK Železná Ruda, 3x 1. místo a 1x 5. místo), Adélka Petlachová (Sokol Špičák, 2x 2. místo), Alexandra Hladíková (SA Špičák, 2. místo a 2x 3. místo), Anna Lukavská (2x 4. místo a 1x 7. místo), Zorka Částková (ABC Ž. Ruda, 4. místo a 5. místo), Nela Melisová (Sokol Špičák, 4. místo), Lucie Jandová (SA Špičák, 5. místo a 9. místo), Barbora Šimáková (Sokol Špičák, 4. místo), Alžběta Dlouhá (SA Špičák, 6. místo), Lenka Vališová (SK Žel. Ruda, 8. místo), Katharina Wallner (SA Špičák, 2x 8. místo).



Předžáci (11 až 12 let): Benjamin Leba (SA Špičák, 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo), Matouš Drnec (SA Špičák, 1. místo, 3. místo a 9. místo), Jakub Král (Sokol Špičák, 3. a 6. místo), Lukáš Urbánek (SA Špičák, 5. místo), Jakub Kubínek (Sokol Špičák, 7. a 9. místo), Adam Habart (Sokol Špičák, 6. místo), Hugo Honetschlaeger (Sokol Špičák, 8. místo), Karel Vomela (Sokol Špičák, 9. místo), Mikuláš Čihák (Sokol Špičák, 10. místo).



Mladší žákyně (13 až 14 let): Agáta Částková (ABC Železná Ruda, 2x 1. místo, 1x 2. a 3. místo), Rosálie Garbová (ABC Železná Ruda, 1., 2., 3. a 4. místo), Emma Tobiášová (ABC Železná Ruda, 4. místo a 2x 6. místo), Emma Matějková (SK Železná Ruda, 3., 4., 5. a 6. místo), Nikola Lehečková (SA Špičák, 7. místo), Kateřina Rumlová (SA Špičák, 7. místo), Kateřina Bořánková (SA Špičák, 10. místo).



Mladší žáci (13 až 14 let): Vítek Dlouhý (SA Špičák, 4x 1. místo a 1x 2. místo), Jan Urbánek (SA Špičák, 2. a 4. místo), Matěj Král (Sokol Špičák, 2. místo, 2x 5. místo a 1x 6. místo), Jan Vrba (TJ K. Hory, 5. a 9. místo), David Milý (Sokol Špičák, 6. místo), Marek Homolka (ABC Železná Ruda, 7. místo), Jakub Opluštil (Nýrsko, 2x 3. místo).



Starší žákyně (15 až 16 let): Adéla Hrbáčková (Arnika, 1. a 2. místo), Kristina Lebová (Sokol Špičák, 1. místo), Valentina Brůhová (SA Špičák, 2. místo a 2x 3. místo), Jana Štěpánková (SK Železná Ruda, 2x 4. místo).



Starší žáci (15 až 16 let): David Maxa (SA Špičák, 3x 1. místo), Jakub Špičák (SA Špičák, 1., 3. a 5. místo), Štěpán Ševčík (SA Špičák, 2. místo), Adam Majer (SK Železná Ruda, 2., 3. a 6. místo), Šimon Macalík (Sokol Špičák, 2. místo), Lukáš Petlach (Sokol Špičák, 2x 4. místo).



Mladší juniorky (17 až 18 let): Nicole Zemanová (SA Špičák, 2x 1. místo), Ema Vanišová (SA Špičák, 2x 2. místo).



Mladší junioři (17 až 18 let): Adam Maxa (SA Špičák, 2x 1. místo), Jiří Ševčík (SA Špičák, 2. místo), Tomáš Král (Sokol Špičák, 2. místo), Matěj Ruml (SA Špičák, 2. a 3. místo), Adam Hladík (SA Špičák, 4. místo), Vojtěch Špičák (SA Špičák, 4. a 5. místo).

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

Takhle strašný zápas jsem dlouho nehrál, žehral Lukeš. Ale pak se stal hrdinou