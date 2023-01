Jandův příběh na Olympiádě dětí a mládeže (ODM) se začal psát už v roce 2020. Tehdy patřil k nejmladším účastníkům na sjezdovkách. První medaili pak získal na letní olympiádě v roce 2022, kde byl stříbrný s týmem pražských florbalistů. Nyní si v Královéhradeckém kraji podmanil alpské lyžování a ze všech individuálních závodů bral zlato.

Winter Classic! Zápas mezi Klatovy a Chebem nabídne hokejový boj pod širým nebem

„Kombinace letních a zimních sportů je složitá. Trenér na florbalu musí být hodně tolerantní, aby mě uvolňoval na lyže a zároveň nominoval do sestavy na zápas. Líbí se mi, jak se oba sporty doplňují, každopádně teď vyhrávají lyže, ty jsou priorita,“ má jasno. Janda vítězí i přesto, že přes rok bydlí převážně v Praze. Jeho rodiče však pochází ze Šumavy a Janda závodí za SA Špičák.

„Každý den za sněhem nedojíždím. Často jezdíme na soustředění, a když je občas nějaký větší trénink, tak mě ráno odveze taťka na hory,“ prozradil David Janda, který zároveň děkuje městu Sušice, kde má trvalé bydliště, za finanční podporu při přípravě na lyžařskou sezonu.

David Janda.Zdroj: ČOV/Tomáš Kozáček

Z kraje zimy bývá v České republice s tréninkem lyžování problém. Proto se nadějní lyžaři jezdí připravovat na zahraniční ledovce. „Natrénováno mám snad dostatečně. Na podzim jsme každých čtrnáct dnů jezdili na ledovec. Týden jsem byl ve škole a týden na ledovci. Párkrát se stalo, že jsem tam zůstal i dva týdny, takže mám na lyžích mnohem víc hodin, než ve škole,“ vysvětluje Janda.

Jeho otec je dlouholetý sportovní novinář a zároveň jeden z jeho největších podporovatelů. „Vítězství na Olympiádě dětí a mládeže je super, ale táta o mně zatím žádný článek nenapsal. Na to asi budu potřebovat uspět ve Světovém poháru, potom už by to mohlo klapnout,“ culí se dvojnásobný zlatý medailista z ODM, jenž je mimochodem mistrem republiky v obřím slalomu starších žáků (2022) a skvělým reprezentantem ČR. Davida Jandu, který si to na svazích brázdí v dresu TJ SA Špičák, trénuje Stanislav Hofman. I jemu patří velký díl pochvaly za dosavadní úspěchy tohoto mladého šumavského sportovce.

Autoři: Matěj Nový, Martin Mangl

Švýcarskou La Diagonelu vyhrál (opět) Persson, Jan Šrail byl nejlepší z Čechů