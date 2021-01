Ale šampionát je v ohrožení, protože v jeho dějišti se šíří nový druh koronaviru.

„Neočekávalo se, že letos pojedu na šampionát, ale věci se vyvinuly jinak. Cyklokros je moje vášeň, při sledování závodů v televizi jsem cítil šimrání v žaludku,“ vyznal se rodák ze Stříbra na webu stáje Deceuninck Quick-Step.

A po diskusi s týmovým šéfem Patrickem Lefevereem se rozhodl, že se postaví i bez speciální přípravy na start mistrovství světa, které se jede v Belgii, kde Zdeněk Štybar s rodinou žije.

„Původně to sice do mých plánů nezapadalo, ale věci se změnily. Po kvalitním tréninku se cítím velmi dobře. Proto jsem se rozhodl, že bych do toho šel. Jsem velmi vděčný týmu za podporu,“ pokračoval trojnásobný mistr světa v cyklokrosu (2010, 2011 a 2014).

Po přestupu do silniční cyklistiky už jezdil cyklokros spíš jen jako přípravu, i když v zimním období si vždy nějaký závod v terénu střihl.

Letos však nechtěl po nezvyklé loňské sezoně jet ani jeden. Na poslední chvíli však změnil svoje plány.

„Mistrovství světa pro mě bude mít vždycky zvláštní příchuť, protože tam jsem začínal svoji mezinárodní kariéru,“ zavzpomínal na své cyklokrosové začátky.

Tentokrát však nebudou jeho ambice tak vysoké.

„Nejdu do toho s očekáváním, že zvítězím. Ale pojedu naplno, abych se prosadil a pokusil se dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ vysvětloval. K velkým favoritům budou patřit jeho kolegové ze silničních závodů Wout van Aert a Mathieu van der Poel.

„To jsou jasní favorité, ale boj o třetí místo je otevřen,“ dodal Zdeněk Štybar odhodlaně. (zs)