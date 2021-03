Původně se však stále mladá, ale už velmi zkušená kickboxerka, měla nejen na ostré lokty střetnout se slovenskou ranařkou Monikou Chochlíkovou, jež si ve druhé polovině loňského roku odbyla premiéru ve světově uznávané organizaci Bellator MMA. A nutno dodat, že úspěšně – Francouzka Jorandová se totiž ve druhém kole Chochlíkové vzdala.

Jenže na tento souboj na jihu Moravy nakonec nedošlo. Chochlíková byla totiž dva dny před zápasem pozitivně testována na covid-19. „Mrzí mě, že se s Monikou nakonec neutkám, protože to byl můj vysněný zápas,“ říkala Klára Strnadová den před očekávanou akcí.

Klára Strnadová na Oktagon Underground.Zdroj: facebook Oktagon MMAAle příliš smutnit nemusela. Organizátoři z Oktagonu totiž měli v záloze připravenou právě Viktorii Bulínovou, se kterou se Strnadová v minulosti již třikrát utkala.

„Podle pravidel K-1 jsem dvakrát zvítězila, ale v thajském boxu mě soupeřka dokázala porazit,“ vzpomínala na vzájemné bitvy klatovská kickboxerka.

Sobotní duel byl tedy tak trošku i ve znamení toho, jestli Bulínová dokáže bilanci vzájemných soubojů srovnat, nebo Klára Strnadová svou soupeřku porazí potřetí. A nakonec platila druhá možnost.

Strnadová, která se na zápas pod hlavičkou organizace Oktagon MMA, pilně připravovala s trenéry Janem Kalašem, Zdeňkem Švamberkem, úspěšnou zápasnicí Martinou Jindrovou a polským promotérem Arturem Brzozowským, střet podle bodových rozhodčích vyhrála 3:0.

„Zápas jsem si užila. Byl to adrenalin a určitě bych takhle chtěla zápasit častěji. Soupeřka mě překvapila svoji velkou silou v klinčích, takže taktika byla nenechat se svázat do klinčů, ale držet si distanc a spíše ji trefovat na tělo, což mi nakonec pomohlo k vítězství,“ hodnotila duel klatovská zápasnice, která před sobotním zápasem byla lehce nervózní, ale jakmile vstoupila do klece, všechno z ní spadlo.

„Pravda je, že více než ze zápasu jsem byla nervózní z různých rozhovorů a natáčení. Ale těsně před zápasem to ze mě spadlo a šla jsem si zápas užít,“ přiznala.

Celkově byla se svým výkonem spokojená a byla ráda, že vyhrála. Přesto Strnadová na svém vystoupení našla nějaké mouchy. „Myslím si, že výkon mohl být ještě daleko lepší. Cítila jsem, že jsem nedělala v zápase to, co jsem měla natrénované,“ dodala.