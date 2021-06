Přitom do země, která patří mezi ráje českých turistů, vůbec nemusela jet.

„O turnaji jsem se dozvěděla náhodou od trenéra z Chorvatska, který mě trénoval, když jsem jela do Záhřebu s mojí trenérkou Martinou Jindrovou. Řekla jsem si, že by bylo super zase vyjet po delší době na větší turnaj,“ sdělila Deníku Klára Strnadová, která na evropský pohár jela s jednoznačným cílem. „S cílem zvítězit, ale také si to užít,“ svěřila se upřímně.

Abyste získala další pás šampionky, musela jste ve dvou dnech vyhrát čtyři zápasy. Necítila jste únavu?

Myslím si, že fyzicky jsem byla velmi dobře připravená. Ve všech zápasech jsem cítila, že mám ještě rezervy.

Který se čtyř vyhraných bojů byl pro vás ten nejtěžší?

Asi první a poslední finálový. Abych byla naprosto upřímná, moc mi neseděl styl boje soupeřek. V úvodním zápase jsem navíc byla ještě taková nerozjetá a hůř se mi dostávalo do tempa…

Jak vysoko ve své kariéře tento úspěch řadíte?

Hodně vysoko. Pro mě je tato výhra opravdu velmi cenná, protože jsem změřila síly se zkušenými reprezentantkami z celé Evropy.

Jaké jsou vaše nejbližší sportovní plány?

18. června mě v Praze čeká další turnaj, na ten se teď připravuji. A pak? Pak je to zatím otevřené, ale jakmile se naskytne možnost si zazápasit, tak toho ráda využiji.