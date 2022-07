Nad její síly byla izraelská fighterka Shir Cohenová, která Strnadovou porazila 3:0 na body a postoupila do finále. „S Izraelkou jsem se v minulosti potkala už třikrát. Pokaždé jsem vyhrála, ale ona je taková tlačivá a těžko předvídatelná,“ svěřila se Klára Strnadová ještě před zápasem o postup do finále.

Fighterka Strnadová zdolala světovou jedničku, v Birminghamu je v semifinále!

Trenér Zdeněk Švamberk po prohraném boji pro web www.olympijskytym.cz zmínil: „Prostě to nevyšlo, prohráli jsme, Kláře to nesedlo.“

Klára Strnadová (na archivním snímku v souboji s Monikou Chochlíkovou v rámci turnaje organizace Dracula Fight Night) zabojuje na Světových hrách o bronz.Zdroj: DFN / Patrik Molčan

Ačkoliv je po semifinálovém boji Strnadová zklamaná, zisk bronzu – to je to jediné, co ji teď zajímá. „Klára je z prohry v semifinále smutná. Dlouho dřela na tom, aby se sem dostala. Ale tak to prostě je, život jde dál a turnajů bude ještě hodně. Naladím ji, aby byla v pohodě, klaplo to a odvezli jsme si domů bronz,“ slibuje Švamberk, trenér Strnadové z klubu TKBC Praha. V bitvě o třetí místo narazí ve čtvrtek Strnadová na Darynu Ivanovovou z Ukrajiny.

Šumavský vlk to dokázal! Fotbalový trenér vyhrál jižní trasu brutálního závodu