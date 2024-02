Céčko TJ STOTEN Horažďovice si díky stoprocentní úspěšnosti udrželo fantastickou pozici lídra o tři body před druhou a dotírající Sušicí. Rezerva Klubu stolního tenisu Klatovy se po výhrách odpoutala ze sestupových vod, je devátá, a ve zbývajících zápasech sezony má vše ve svých rukách.

Výsledky 17. a 18. kola krajského přeboru 2. třídy (skupina A): TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Slavoj Stod B 10:3, KOC Sušice B - TJ Hraničář Částkov 10:0, KST Klatovy B - TJ Dobřany C 10:4, TJ Sokol Domažlice - TJ Sokol Blížejov 10:5, TJ Nýřany C - TJ Sokol Klabava B 10:5, TJ Sokol Bor C - TJ Baník Líně 10:0, KOC Sušice B - TJ Slavoj Stod B 10:8, TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Hraničář Částkov 10:1, TJ Sokol Domažlice - TJ Dobřany C 9:9, KST Klatovy B - Sokol Blížejov 10:3, TJ Sokol Bor C - Sokol Klabava 9:9, TJ Nýřany C - Baník Líně 10:2.