/1. liga žen, sk. A/ Sezona se chýlí ke svému konci. V ní budou stolní tenistky Klubu stolního tenisu Klatovy bojovat o udržení mezi prvoligovou elitou. Západočešky sice ve víkendovém utkání vyhrály nad oslabeným Vyšším Brodem, který do zápasu nastoupil pouze se dvěma hráčkami, jednoznačně 9:1, ale aktuálně družstvu patří až osmá příčka.

Stolní tenistky KST Klatovy, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Ta by po pomyslném závěrečném klaksonu znamenala účast v baráži. O všem se ale rozhodne až v poslední dvojkole (18. března), ve kterém Klatovy hrají v Bohnicích a na Spartě. A půjde o hodně, protože obě soupeřky mají v tabulce pouze o bod více, a stejně jako Západočešky i ony se chtějí vyhnout baráži.

„Měly jsme samozřejmě trošičku štěstí, že soupeřky byly oslabené, ale hlavní cíl jsme i tak splnily, vyhrály jsme a holky zaslouží opravdu velkou pochvalu za to, jak odehrané zápasy zvládly. Teď už se ale těšíme na rozhodující přímé souboje v Bohnicích a na Spartě. Dáme do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit," uvedla pro Deník vedoucí klatovského týmu Helena Hnojská.

KST ZŠ Vyšší Brod – KST Klatovy 1:9

Sady: 7:27. Míčky: 214:353. Vrchní rozhodčí: Miroslav Řežáb. Rozhodčí: Štefan Kuchra, Kamil Kuchta nejmladší. Délka utkání: 1 hodina a 35 minut. Diváci: 1. Herna: KST ZŠ Vyšší Brod. WO (bez boje): 0:3. Čtyřhry: 0:1 (Meškánová, Dubravcová – Matoušová, Čákorová 2:3). Sestava a body KST Klatovy: Aneta Matoušová 2:0, Andrea Hnojská 1:1, Tereza Čákorová 2:0.

Ostatní výsledky 19. a 20. kola: KST ZŠ Vyšší Brod – TJ Sokol Kr. Dvůr Queens 2:8, Sokol Stodůlky – AC Sparta Praha 3:7, Kalich Litoměřice – Slovan KST Bohnice 6:4, SKST Děčín – TJ Slavoj Praha 3:7, SKP Sever Ústí nad Labem – SKST Vlašim B 7:3, Kalich Litoměřice – AC Sparta Praha 1:9, TJ Sokol Stodůlky – KST Slovan Bohnice 3:7, SKP Sever Ústí nad Labem – TJ Slavoj Praha 6:4, SKST Děčín – SKST Vlašim B 5:5, KST ZŠ Vyšší Brod – KST Klatovy 1:9.

1. liga stolních tenistek, skupina A.Zdroj: ČAST

