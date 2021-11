Výpady za stoly svých soupeřek čekaly v posledním dvojkole áčkové skupiny první ligy žen na stolní tenistky KST Klatovy.

Úvodní kolo 1. ligy stolních tenistek, skupina A: KST Klatovy - AC Sparta Praha 3:7. | Foto: Deník/Martin Mangl

Západočešky se nejprve představily na Praze 4 proti TTC Elizza Praha, pak na půdě posledních Čakovic. Zatímco soupeřkám z Elizzy klatovská děvčata, která šla do zápasů ve značně improvizované sestavě, darovala vítězství 2:8, poslední Čakovice holky z Pošumaví porazily 6:4 a do tabulky si připsaly důležité čtyři body, které je udržely na sedmém místě průběžné tabulky. „Plán, a sice získat v Praze plný počet bodů, vzal hned za své v ranním zápase s TTC Elizza Praha, kdy jsme prohrály jednoznačně 2:8,“ posteskla si Helena Hnojská, vedoucí klatovského družstva, která kvůli absencím musela rovněž do boje.