Ačkoliv budou stolní tenistky z hlavního města favoritkami, klatovská děvčata ručník do ringu předem rozhodně nehází. Naopak.

„S holkami se na sobotní start sezony už moc těšíme, jelikož to budou po roce první soutěžní utkání,“ nechala se slyšet klatovská Petra Jehlíková.

/1. LIGA STOLNÍCH TENISTEK/ Dočkaly se. Po dlouhé době půjdou zase do boje. Stolní tenistky KST Klatovy v sobotu zahájí nový ročník áčkové skupiny první ligy. A to doma v tělocvičně ZŠ Masarykova dvěma atraktivními souboji s áčkem i rezervou pražské Sparty.

