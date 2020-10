Západočeši jeli do Prahy k soubojům s TTC Elizza Praha D a SF SKK El Niňo Praha E oslabení o jedničku týmu Adama Končala. Přesto z hlavního města republiky přivezli jednu výhru. Na „déčko“ pražské Elizzy sice nestačili, když prohráli 7:10, ale „slavné“ El Niňo zdolali 10:8 na body.

Zdroj: Vojtěch Cimpl

„Na obě utkání jsme jeli bez indisponované jedničky Adama, avšak s odhodláním přivézt zpět do Klatov nějaký bodík. Utkání proti déčku Elizzy bylo nesmírně vyrovnané a oba týmy se přetahovaly o každý bod. To platilo až do stavu 6:6, kdy nám soupeř třemi body v řadě odskočil do vedení 9:6. Rozhodly především dvě koncovky pátých setů, které bohužel dopadly v náš neprospěch,“ hodnotil utkání s Elizzou Praha D kapitán týmu Lukáš Zahradník.

„O den později jsme zavítali na půdu El Niňa Praha, kde jsme změřili síly s tamním éčkem. Poprvé v sezoně se nám podařilo zvládnout obě čtyřhry a hned od začátku jsme se dostali do nadějného vedení, které jsme postupně navyšovali. Vedli jsme 5:2, 8:5 a 9:6, ale domácí nic nevzdávali a neustále se dotahovali. Po našich třech prohrách v řadě se jim podařilo snížit až na 8:9, a osud celého utkání tak ležel na Mírovi Jehlíkovi. Ten se s tím ale popasoval fantastiky a s gloriolou zvládl závěrečné utkání poměrem 3:1. Zápas, který splňoval maratonské parametry a trval čtyři hodiny, nám tak přinesl mnoho radosti a první letošní venkovní výhru v nejtěsnějším poměru 10:8,“ pochvaloval si spokojený Zahradník.

Zdroj: Vojtěch Cimpl

A právě kapitán KST Klatovy předváděl v hlavním městě výborné výkony, které okořenil šesti body, kdy z osmi „single“ duelů hned šest vyhrál. K tomu přidal i dvě vítězství ve čtyřhře s parťákem Pavlem Kopřivou. „Po třech zápasech máme na kontě bilanci dvou vítězství a jedné porážky, a vstup do třetí ligy tak můžeme hodnotit jen a jen pozitivně,“ doplnil klatovský stolní tenista.

TTC Elizza Praha D – KST Klatovy 10:7

Sady: 35:27. Míčky: 589:539. Délka utkání: 3 hodiny a 20 minut. Vrchní rozhodčí: Fuček. Rozhodčí: Louženský, Běhal.

Sestava a body TTC Elizza Praha D: V. Benák 3:1, Lamr 2:1, Melichar 1:2, J. Benák 2:2, L. Benák 1:0.

Sestava a body KST Klatovy: Kopřiva 1:3, Zahradník 3:1, Javorský 1:3, Jehlík 1:2.

Čtyřhry: 1:1 (Lamr, Melichar – Javorský, Jehlík 3:0, V. Benák, J. Benák – Zahradník, Kopřiva 2:3).

SF SKK El Niňo Praha E – KST Klatovy 8:10

Sady: 40:37. Míčky: 733:697. Délka utkání: 4 hodiny a 10 minut. Vrchní rozhodčí: Kulichová. Rozhodčí: Kaucká, Ezr.

Sestava a body SF SKK El Niňo Praha E: Němec 1:3, Kopecký 2:2, Filípek 1:3, Plachý 4:0.

Sestava a body KST Klatovy: Zahradník 3:1, Javorský 0:4, Kopřiva 2:2, Jehlík 3:1.

Čtyřhry: 0:2 (Kopecký, Filípek – Javorský, Jehlík 2:3, Plachý, Němec – Zahradník, Kopřiva 1:3).