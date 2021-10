Kdo očekával jednoznačnou záležitost, šeredně se spletl. Klatovští bojovníci ve složení Adam Končal, Lukáš Zahradník a veterán Pavel Kopřiva papírovému gigantovi zle zatápěli. Zejména pak mladý Adam Končal, který vyhrál všechny „single“ zápasy (dva za stolem, jeden kontumačně WO) a držel akcie svého týmu před krachem pomyslné ping-pongové západní burzy.

Hosté sice nakonec zvítězili 6:4 a postoupili, ale Klatovy se rozhodne nemají za co stydět. „Podali jsme bojovný výkon. Po úvodní prohrané čtyřhře řádil již tradičně skvělý Adam, který si zapsal dva body a nutno říci, že na tohoto chlapce nám již dochází superlativy,“ říkal klatovský kapitán Lukáš Zahradník.

„Nemáme se rozhodně za co stydět a nyní se již můžeme těšit na dva domácí ligové mače. Díky klukům do Plzně za fajn zápas a přejeme jim ať dojdou v soutěži co nejdále,“ dodal s respektem.

V sobotu hostí Klatovy v rámci 3. ligy KST Slovan Bohnice (od 14 hodin) a o den později béčko Sparty Praha (začátek v 10.00).

KST Klatovy - Union Plzeň 4:6

Sady: 14:22. Míčky: 315:327. Rozhodčí: Karel Kesman, Andrea Hnojská. Vrchní rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 1 hodina a 30 minut. Sestava a body KST Klatovy: Adam Končal 3:0, Lukáš Zahradník 1:2, Pavel Kopřiva 0:3. Sestava a body Unionu Plzeň: Jan Pachner 2:1, Ondřej Kirchman 1:2, František Copák 2:1. Čtyřhry: 0:1 (Končal, Zahradník – Kirchman, Copák 0:3). Hala: ZŠ Masarykova Klatovy.