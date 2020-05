Tabulky nedokončených soutěží, zveřejněné na portálu stis.ping-pong.cz jsou tabulkami konečnými a slouží k určení postupujících a sestupujících družstev v sezoně 2019/2020 na základě zveřejněných postupů a sestupů před zahájením tohoto ročníku. A to včetně nově zařazených družstev.

Družstva uvedená na prvních místech neúplných tabulek předčasně ukončené sezony 2019/2020 ve všech soutěžích jsou družstva vítězná a mají právo postupu do vyšších soutěží.

Titul „Přeborník Plzeňského kraje“ (vítěz divize – pozn. autora) se pro rok 2020 neuděluje. Vítězným družstvem Divize mužů je oddíl KST Klatovy.

Divize žen se pro nedostatek družstev v letošním neúplném ročníku nehrála.

Oddíly, jež mají družstva na druhých, třetích, popřípadě dalších místech jednotlivých krajských soutěží a měla teoretickou možnost v nedohraných utkáních obsadit první místo, popřípadě dosáhnout na baráž, si mohou podat přihlášku do vyšší soutěže.

Jelikož Česká asociace stolního tenisu nedovolí přihlásit z Plzeňského kraje více než jedno družstvo do třetí ligy mužů, je nutné v tomto případě použít výjimku, která potvrzuje pravidlo. A to znamená, že do třetí ligy tak postupuje pouze vítěz divize, tedy KST Klatovy. Po dlouhých šesti letech a teprve podruhé v historii. Pošumavský klub měl v čele soutěže tříbodový náskok a před sebou pouze dva duely s výběry Domažlic.