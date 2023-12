Muži divizního KST Klatovy mají za sebou poslední dvojkolo podzimní poloviny sezony. Parta okolo kapitána Lukáše Zahradníka se představila na půdě favorizovaného Sokola Lhůty a Horní Bělé. Zatímco v prvním duelu Klatovští neměli moc šancí a padli 2:10, ve druhém mači proti Horní Bělé utekli hrobníkovi z lopaty a přestože prohrávali už 2:6, osmi vyhranými duely v řadě brali důležité body za vítězství 10:6.

Klatovští stolní tenisté ve složení (zleva) Lukáš Zahradník, Martin Šmíd, Miroslav Jehlík a Jakub Pergler. | Foto: KST Klatovy

„Dopolední zápas ve Lhůtě jsme začali vyrovnaným úvodem, kde v prvních čtyřech zápasech rozhodovalo vždy pět setů. Tři ze čtyř utkání šly na stranu domácích a Lhůta si následně zápas zkušeně pohlídala a porazila nás celkem jasně 10:2," komentoval ani ne dvě hodiny trvajícímač v nebezpečném revíru druhé Lhůty kapitán Klatov Lukáš Zahradník, ale poznamenal, že se se svými spoluhráči soustředili především na následující utkání v Horní Bělé.

„Vstup do utkání se nám však vůbec nepovedl a rázem jsme prohrávali 5:1 a 6:2. Poté se nám však povedl obrat, který se vidí jednou za dlouhý čas, kdy jsme dokázali vyhrát osm utkání v řadě a zapsali důležitou výhru v poměru 10:6. Super týmový výkon jen podtrhl tento bomba obrat," těšilo stolního tenistu.

Klub stolního tenisu Klatovy se uložil do zimního spánku na sedmém místě se ztrátou pěti bodů na šestý Sokol Plzeň a osmibodovým náskokem na první sestupovou pozici. „Sedmé místo je asi zasloužené, je to reálný obraz dosavadní sezony. Na jaře se ovšem pokusíme toto postavení ještě trochu vylepšit. Věřím, že na to máme," tvrdí zkušený Lukáš Zahradník.

TJ Sokol Lhůta - KST Klatovy 10:2

Sady: 34:13. Míčky: 469:367. Vrchní rozhodčí: Jaromír Horský. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 1 hodina a 45 minut. Sestava a body Klubu stolního tenisu Klatovy: Miroslav Jehlík 1:2, Lukáš Zahradník 0:3, Martin Šmíd 0:2, Jakub Pergler 0:1, WO (bez boje) 0:1. Čtyřhry: 1:1 (Ulbrich, Protiva - Pergler, Zahradník 2:3, Michal, Čech - Jehlík, Šmíd 3:2).

TJ Sokol Horní Bělá - KST Klatovy 6:10

Sady: 27:36. Míčky: 560:623. Vrchní rozhodčí: dohoda. Rozhodčí: Petr Nechutný a dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 30 minut. Sestava a body Klubu stolního tenisu Klatovy: Jehlík 3:1, Pergler 2:2, Zahradník 2:1, Šmíd 2:1. Čtyřhry: 1:1 (Petr Nechutný mladší, Marek Nechutný - Zahradník, Pergler 1:3, Petr Nechutný starší, Janda - Jehlík, Šmíd 3:0).

Ostatní výsledky 10. a 11. kola divize stolních tenistů: SKUŘ Plzeň C - TJ STOTEN Horažďovice 3:10, TJ Sokol Horní Bělá - TJ Sokol Plzeň V. 10:5, TJ Slavoj Stod - SKUŘ Plzeň B 5:10, SK Jiskra Domažlice - Union Plzeň B 10:4, TJ Sokol Břasy - TJ Sokol Nezvěstice 10:7, TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Plzeň V. 10:5, SK Jiskra Domažlice - SKUŘ Plzeň B 10:8, SKUŘ Plzeň C - TJ Sokol Nezvěstice 10:4, TJ Sokol Břasy - TJ STOTEN Horažďovice 7:10.

