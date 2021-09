Ve druhém klání prvního hracího dvojkola se Klatovy utkaly s neznámým týmem DDM Soběslav-Studená. Západočeši se sice snažili, ale nakonec padli jednoznačně 4:10. A to především kvůli tomu, že body sbírala pouze talentovaná jednička Adam Končal, jenž v tomto ohledu neměl podporu.

„Jako klíčové se ukázaly obě úvodní vyhrané čtyřhry, které následoval lítý boj. Ten dospěl až do stavu 8:8,“ říkal klatovský Lukáš Zahradník.

