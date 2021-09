Sobotní utkání začíná v Klatovech ve dvě hodiny odpoledne, nedělní souboj s týmem DDM Soběslav-Studená už v deset hodin. „Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli podívat na tento interesantní sport, aby v sobotu a v neděli zavítali do haly Masarykovy školy,“ dodává Lukáš Zahradník.

„V neděli na naše stoly zavítá Soběslav, což bude pro většinu z nás velká neznámá, jelikož vyjma Adama (Končala) jsme s nimi ještě nikdo nehráli. I zde ale věřím, že předvedeme kvalitní týmový výkon a necháme se překvapit, na jaký výsledek to bude stačit,“ říká kapitán KST.

„Poslední vzájemný zápas jsme zvládli poměrně s přehledem. Hosté by měli přijet v takřka totožné sestavě, takže věřím, že na loňský rok navážeme a tři body nakonec zůstanou v Klatovech,“ doufá Lukáš Zahradník.

Kapitán klatovských stolních tenistů Lukáš Zahradník.Zdroj: archiv Lukáše ZahradníkaV sobotu přijede do města pod Černou věží českobudějovický Sokol, který Klatovy vyzvaly v otvíráku sezony i v loňském roce. A rády by na vítězství 10:5 navázaly.

Natěšenost nakonec ale převyšuje mírné předsezónní obavy. „Do nové sezony jdeme s chutí, v kompletní šestičlenné sestavě a hlavně doufáme, že letošní ročník bude trvat podstatně delší dobu a my i všichni naši fanoušci a diváci si budou moci užívat s námi skvělých a dramatických zápasů až do konce ročníku,“ přeje si klatovský stolní tenista.

Sám však přiznává, že příprava na novou sezonu probíhala poněkud v rozpačitém módu. „Příprava nebyla ideální, to ne. Vzhledem k dlouhému hernímu výpadku v jarní části sezony a jisté deziluzi z celkového dění kolem nás. Ale myslím, že většina týmů na tom asi nebude o moc lépe,“ míní Zahradník.

„Pro většinu z nás to budou první soutěžní utkání takřka po roce, což je vskutku dlouhá doba. Takže na začátek sezony se už všichni moc těšíme,“ říká zkušený kapitán klatovského týmu Lukáš Zahradník.

