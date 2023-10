Stolní tenisté TJ STOTEN Horažďovice vstoupili do nováčkovského ročníku mezi divizní elitou jako hurikán. V prvním zápase deklasovali Nezvěstice 10:0 a přesvědčivě zvítězili také o víkendu, kdy uspěli za zelenými stoly rezervních výběrů plzeňských celků SKUŘE a Unionu shodně 10:4.

Stolní tenisté Horažďovic Lukáš Mandák (vlevo) a Marek Šimanovský. | Foto: TJ STOTEN Horažďovice

„V prvním utkání nás v sobotu dopoledne čekalo béčko SKUŘE, loňský vítěz této soutěže. Vedli jsme si znamenitě, rychle se ujali vedení 5:0 a utkání dovedli do vítězného konce 10:4,“ pochvaloval si stolní tenista Horažďovic Petr Láriš. „Také odpoledne nás čekal plzeňský soupeř, tentokrát Union. I v tomto případě jsme do utkání vlétli jako uragán a ujali se shodného vedení jako předtím proti SKUŘI a nakonec vyhráli 10:4,“ uvedl Láriš.

Klatovské stolní tenistky na úvod sezony remizovaly s El Niňem i Kladnem

Horažďovice se po třech zápasech hřejí s plným bodovým ziskem na prvním místě tabulky, ale Láriše to nijak zvlášť nepřekvapuje. „Čekali jsme to, protože Petr Macela, kterého máme v kádru, je hráčem ze špičky druhé ligy a přišel k nám, abychom divizi vyhráli a umožnili našim mladým talentům (Marek Šimanovský a Lukáš Mandák – oba 14 let) hrát a růst ve třetí lize,“ vysvětlil Deníku Petr Láriš, který tak prozradil, že jednoznačným cílem Horažďovic je postup o patro výš. „Ideálně všechna tři družstva,“ poukázal ještě na další dva výběry STOTENU, které hrají krajský přebor 1. třídy, respektive 2. třídy.

Stolní tenisté Horažďovic Lukáš Mandák (vlevo) a Marek Šimanovský.Zdroj: TJ STOTEN Horažďovice

A právě béčko i céčko bylo o víkendu také v akci. První rezerva v sestavě Lukáš Mandák, Pavel Mandák, Marek Rojík a Vojtěch Krešák zvítězila v Nýřanech s tamním béčkem 10:2, a pak uspěla i v Mirošově (10:7). Druhá záloha (Rudolf Vojáček mladší, Rudolf Vojáček starší, Martin Buriánek a Jan Trefný) v krajském přeboru 2. třídy vyhrála v Blížejově i na půdě dobřanského céčka (10:2 a 10:6).

SKUŘ Plzeň B – TJ STOTEN Horažďovice 4:10

Sady: 18:35. Míčky: 454:543. Vrchní rozhodčí: Petr Městka. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 45 minut. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Petr Macela 3:0, Marek Šimanovský 2:1, Petr Láriš 2:1, Aleš Langer 1:2. Čtyřhry: 0:2 (Kovářík, Soukup – Petr Láriš, Aleš Langer 2:3, Kubát, Městka – Petr Macela, Marek Šimanovský 0:3).

UNION Plzeň B – TJ STOTEN Horažďovice 4:10

Sady: 19:35. Míčky: 435:521. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Petr Macela 3:0, Aleš Langer 3:0, Marek Šimanovský 1:2, Petr Láriš 0:2. Čtyřhry: 0:2 (Macháček, Pachner – Láriš, Langer 1:3, Sýkora, Farajzl – Macela, Šimanovský 0:3).

Klatovští florbalisté se v divizi trápí, v hlavním městě dostali šestnáct branek