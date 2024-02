Velký sešup v tabulce zaznamenala Sušice, která kontumačně prohrála oba duely dalšího dvojkola letošního ročníku druhé nejvyšší soutěže v kraji. Poloviční úspěšností se pak prezentovali borci z Plánice, kteří sice podlehli TJ Heřmanova Huť, ale pak přejeli céčko Unionu Plzeň. V obou zápasech blýskl Miroslav Reiser, jenž vyhrál sedm dvouher ze sedmi.

Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenisu, skupina A, výsledky 15. kola: TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Osek u Rokycan 10:3, TJ Nýřany B - TJ Sokol Kralovice 2:10, TJ Sokol Pocinovice - Union Plzeň C 10:3, TJ Sokol Plánice - TJ Heřmanova Huť 7:10 (čtyřhry 1:1, WO 2:0, sestava a body Plánice: Novák 0:3, Koval 0:3, Sladký 0:3, Reiser 4:0), TJ Sokol Klabava - TJ STOTEN Horažďovice B 10:8 (čtyřhry 0:2, sestava a body Horažďovice: P. Mandák 2:2, Rojík 3:1, L. Mandák 1:3, R. Šimanovský 0:4), TJ Sokol Plzeň V. C - KOC Sušice 10:0 kontumačně, výsledky 16. kola: TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Kralovice 10:8, TJ Nýřany B - TJ Sokol Osek u Rokycan 10:2, TJ Sokol Plánice - Union Plzeň C 10:4 (čtyřhry 2:0, WO 2:0, sestava a body Plánice: Novák 0:3, Sladký 1:1, Koval 2:0, Reiser 3:0), TJ Sokol Pocinovice - TJ Heřmanova Huť 7:10, TJ Sokol Plzeň V C - TJ STOTEN Horažďovice 10:2 (čtyřhry 2:0, WO 1:0, sestava a body Horažďovice: Rojík 0:3, M. Šimanovský 1:2, L. Mandák 0:2, P. Mandák 1:0), TJ Sokol Klabava - KOC Sušice 10:0, předehrávka 17. kola: TJ Sokol Horažďovice B - TJ Sokol Pocinovice 10:1 (čtyřhry 2:0, WO 1:0, sestava a body Horažďovic: Křesák 2:0, M. Šimanovský 2:0, L. Mandák 1:1, Rojík 2:0).