Kadeti smetli Kelty. Trenéra potěšily záblesky nacvičených kombinací a signálů

„Na palubovce lídra jsme neměli co ztratit, zápas si vyloženě užívali a domácí zle trápili. Ale co se dělo dál, to jsem osobně ještě nezažil,“ uvedl Fleissig pro klubový web. Narážel tím na dva zraněné hráče (vykloubené rameno a natržené vazy v koleni) ve druhé čtvrtině, pro které musela přijet sanitka a odvézt je na ošetření do FN Motol. „Zbylých pět hrdinů ale podalo heroický výkon. Kluci odehráli famózních 25 minut a mít alespoň šedesáti procentní úspěšnost trestný hodů, mohli jsme klidně i (překvapivě) zvítězit,“ tvrdil klatovský trenér.

Basketbalisté BK Klatovy (červení).Zdroj: Jindřich Schovanec

Ještě čtyři minuty před koncem Klatovy vedly, domácí ale v závěru skóre dokázali otočit. „Došla nám šťáva, ale to se nelze divit,“ pokrčil kouč rameny.

V neděli jely Klatovy ke druhému utkání víkendových druholigových bojů na palubovku TJ Sokol Kbely. Nakonec v šesti lidech, protože z Děčína, respektive Ústí nad Labem, kde si plnil trenérské povinnosti, dorazil Václav Kubát.

Basketbalisté BK Klatovy (bílí).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Cíl byl jasný. Fyzicky vydržet, dohrát, neprohrát větším bodovým rozdílem a pokud možno překvapit. A k překvapení nebylo daleko. Sice jsme celý zápas tahali za kratší konec, ale ve 34. minutě jsme se dostali poprvé do vedení. Kluci cedili krev, ale tvrdá hra domácích hraničící s pravidly, se na šesti statečných podepsala. Vedení jsme neudrželi a dá se říci, že smolně prohráli,“ posteskl si Petr Fleissig, který i přes dvě porážky svým hráčům poděkoval.

„Na kluky jsem pyšný, všechna čest. Až mi jich bylo líto, jak mě očima prosí o vystřídání. Nebudu jmenovat, ale někteří odehráli v obou zápasech plnou porci čtyřiceti minut. Já teď doufám, že basketbalový Bůh nám to po zbytek sezony vrátí,“ doplnil na závěr hodnocení zkušený klatovský lodivod.

BK Wolves Radotín - BK Klatovy 78:73

Průběh utkání: 27:21, 41:41, 57:61. Rozhodčí: Perlík, Lunhul. Trojky: 6:3. Trestné hody: 8/11 - 12/29. Sestava a body BK Wolves Radotín: Čížek 2, Šop 2, Randuška 5, Maštálka, Kulík 6, Taussig 9, Reymond 21, Toběrný, Mičuda 16, Bělohradský 15, Kulenovič 1. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 18, O. Fleisig, Faust 13, Kopecký 2, Pekárek 13, Čiko 12, Vondra 15.

Ostatní výsledky 13. kola 2. ligy basketbalistů (skupina A): BK Příbram 2000 - SKB Rokycany 93:105, TJ Sokol Kbely - BK Jiskra Domažlice 93:78, Tigers Basketball České Budějovice - BŠ Slavia Praha 95:87, Sokol Sršni Písek B - BK Beroun 113:52, BC Benešov - BK Lokomotiva Plzeň 85:66.

TJ Sokol Kbely - BK Klatovy 87:83

Průběh utkání: 29:19, 53:40, 68:61. Rozhodčí: Ulrych, Barták. Trojky: 8:7. Trestné hody: 13/17 - 16/28. Sestava a body TJ Sokol Kbely: Hradečný, Švidraň 12, K. Štěrbáček 2, Šťástka 4, Hanzlík 8, Ertelt 4, Bartoška, Lněníček 8, Papež 25, R. Štěrbáček 19, Škrhák 6. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 16, Faust 13, Pekárek 11, Kubát 22, Čiko 4, Vondra 17.

Ostatní výsledky 14. kola 2. ligy basketbalistů (skupina A): BC Benešov - SKB Rokycany 84:80, Tigers Basketball České Budějovice - BK Beroun 85:61, Sokol Sršni Písek B - BŠ Slavia Praha 81:83, BK Příbram 2000 - BK Lokomotiva Plzeň B 95:93, BK Wolves Radotín - BK Jiskra Domažlice 106:72.

2. liga basketbalistů, skupina A.Zdroj: ČBF

