Startuje třetí ročník Zimní běžecké ligy. Otvírákem jsou zkrácené VorlíkyZdroj: Deník/Martin Mangl

Prezentace je v dolanském sále v hostinci na návsi od 9 do 9.45 hodin a samotný start závodu, který je pro všechny účastníky společný, je na programu v deset hodin dopoledne. Startovné činí 100 Kč. „První tři nejlepší závodníci v každé kategorii získají láhev vína a na své si přijdou také nejlepší Dolaňáci," ocení Karel Voráček také nejrychlejšího domácího běžce v kategorii mužů i žen. Soutěž je pro každou věkovou kategorii (muži A, B, C, D, E a ženy do 34 let a nad 35 let) bodovaná. Vítěz získá 15 bodů, druhý v pořadí o dva méně a dále se pokračuje dle posloupnosti (11, 9, 7, 5, 3, 1).

PODÍVEJTE SE: Běh v Dolanech přepisoval historii. Traťové rekordy však odolaly

Druhý závod bude v plánu 26. února, kdy se poběží pět kilometrů dlouhý Zimní ŘAKOM. Vše poté pečetí závěrečný podnik s názvem Zimní běh na Komošín, kde si běžci a běžkyně střihnou rovněž pětikilometrový nášup.

Vyhlášení bodované série proběhne bezprostředně po skončení třetího závodu přibližně v pravé poledne. Více informací dostanete u hlavního organizátora Karla Voráčka na telefonním čísle 604 321 702. Volejte prosím ideálně po čtvrté hodině odpolední.

Klatovský judista Jan Žatko ovládl pohár v Králově Dvoře. Věřil jsem si, řekl