Pět týmů žen a dívek z Klatovska a jižního Plzeňska bude bojovat o titul letních královen Dívčí amatérské fotbalové ligy 2024. Další ročník této tradiční soutěže startuje už v neděli 5. května na hřišti v Chanovicích, kde se pořadatelství úvodního kola ujmou domácí Andělky.

V neděli startuje nový ročník letní Dívčí amatérské fotbalové ligy. Nováčkem jsou fotbalistky z Ježov, naopak chybí PS Křeč Mochtín. | Foto: Yvetta Chmelová

Ty v devět hodin ráno vyzvou Topovky Řenče, o hodinu později se utká nováček z Ježov s neznašovskými Sokolkami. Obhájkyně loňského prvenství, Kobry Stars Bolešiny, mají v prvním kole kvůli lichému počtu účastníků volno.

„Hraje tradičním systémem, dvoukolově každý s každým. Na programu je celkem deset kol. Každé družstvo tak odehraje osm padesátiminutových zápasů na různých hřištích, účastnice soutěže se v pořádání jednotlivých kol střídají,“ prozradil o soutěži prezident Dívčí amatérské fotbalové ligy Jaroslav Toninger.

V soutěži se poprvé objeví reprezentantky Ježov, naopak v letošní letní soutěži chybí dosud tradiční účastnice z PS Křeč Mochtín. „Bohužel. Byť nás to moc mrzí, nemáme dost hráček na to, abychom letní soutěž odehrály,“ vysvětlila brankářka Křečand Pavlína Bučková, která ale pevně věří, že absence nebude trvat dlouho, a že se její tým do soutěže vrátí.

V neděli 5. května na fotbalovém hřišti v Chanovicích načnou program úvodního kola letní DAFL v devět hodin domácí Andělky, které vyzvou Topovky Řenče. Od deseti hodin se utká nováček z Ježov s neznašovskými Sokolkami. Obhájkyně prvenství Kobra Stars Bolešiny mají v prvním kole volno. Kdo ale nakonec zvedne nad hlavu pohár pro vítězky, bude jasné v sobotu 14. září, kdy jsou na programu poslední dva souboje soutěže. Dějištěm budou Ježovy.

