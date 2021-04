„Na základě stále velmi nepříznivé situace okolo pandemie a doporučení sportovní autority Autoklubu ČR byl závod v Horažďovicích po dohodě s jeho hlavním pořadatelem Martinem Mídou bez náhrady zrušen,“ potvrdil Deníku Evžen Zadražil, vedoucí jihočeského motokrosového střediska.

Podle jeho slov je v současných podmínkách uspořádání motokrosového závodu naprostou utopií. „Vzhledem k tomu, že lidé nikam nemohou, by byl problém už jenom připravit trať. A k tomu velká spousta dalších problémů. Z Autoklubu nám také přišlo doporučení závody v této době nepořádat,“ prozradil a posteskl si Evžen Zadražil.

Závod je podle něj třeba odvolat nejpozději dva týdny před jeho konáním. „Je to individuální, ale zhruba čtrnáct dní je rozumný čas. Rušit závody dříve je tak trochu házením flinty do žita, protože v dnešní době člověk neví, co bude druhý den. Ale třeba týden před daným termínem už je zase pozdě, protože to už musíte mít zaplacenou pojistku, nachystanou trať a všichni už jsou natěšení,“ vysvětluje šéf jihočeského motokrosu, do jehož krajského přeboru závod v Horažďovicích patří.

O výjimku pro pořádání závodu u hygienické stanice prý nemělo cenu žádat. „Motokrosové závody bez diváků nemá smysl pořádat. Není to totiž jako u jiných sportů, kde příjem ze vstupného a prodeje občerstvení nehraje takovou roli. Bude potřeba počkat na rozvolnění, aby fanoušci mohli přijít a byli třeba rozděleni do zón, jako tomu bylo v podobné situaci před rokem,“ přeje si.

Jenže jak už bylo zmíněno, horažďovický závod byl zrušen bez náhrady. I když malá naděje stále ještě žije. „Všechny seriály jsou naplánované a nejsou volné termíny. Nechtěli jsme případný odložený závod vmáčknout do víkendu, kdy se jede přebor v okolních krajích. Ty se často jezdecky prolínají s naším jihočeským,“ vysvětluje Zadražil.

Existuje pouze varianta, že pokud by některý z řádných pořadatelů svůj závod vzdal, tak by byl tento termín nabídnut právě organizátorům z Horažďovic.

„Budeme pevně doufat, že se situace již brzy zlepší a kýžené rozvolnění nařízení umožní odstartovat jihočeský přebor v sobotu osmého května v Netolicích,“ přeje si.

V sobotu 17. dubna by mělo v Jiníně začínat úvodním kláním mezinárodní MČR juniorů. „Oficiálně závod ještě zrušen nebyl, ale vypadá to bledě,“ neskrývá Zadražil.