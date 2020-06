Tělovýchovná jednota z.s. Nýrsko uspořádala v neděli 14. června již 18. ročník Běhu na Hraničář. Pořádání akce převzala od bývalého pořadatele KČT Nýrsko, který tento běh zorganizoval naposledy v roce 2016. Původní trasa, dlouhá 5,1 km s převýšením 386 metrů, musela být vzhledem ke změnám v lesním masivu pozměněna a vedla z In-line areálu přímo k hradu Pajrech a dále na vrch Hraničář 833 m.n.m. Závodu se celkem zúčastnilo 39 běžců, ne jen z Plzeňského kraje.

Celkovým vítězem se stal Jiří Moravec z Letohradu v čase 25:07 minuty. Druhý v nejmladší kategorii skončil Vojtěch Koželuh v čase 25:47 minuty z Atletiky Klatovy a třetí doběhl Ondřej Teska z Bezděkova (26:11). Za uznání stojí výkon, již 48letého Martina Šimurdy z Kašperských Hor, který skončil celkově druhý v čase 25:40 minuty. Na 2. místě v kategori do 49 let skončil Martin Turek z AC Sparta Praha (27:11) a třetí byl Vladimír Koubek z Jiko Čácha Sušice (27:32).

V kategorii nad 50 let byl zlatý Karel Žambůrek - Sokol Kdyně (31:11), druhý Karel Voráček - Sokol Dolany (34:15) a na bronzové příčce doběhl František Kukáň z klubu Gama Železná Ruda (38:48).

Vítězové obou nejstarších kategorií by mezi skončili padesátníky na druhém a třetím místě. Zdeněk Rus (68 let) z pořádající TJ Nýrsko z.s. v čase 33:01 min. a Václav Valíček (70 let) - ČZ Strakonice za 33:40 min.

Uznání za výkon patří i všem ženám, které doběhly a předběhly i řadu mužů. Mezi mladšími ženami zvítězila Marcela Holubová z AK Klatovy za 35:08 minuty, stříbrná skončila Nikola Halasová z klubu Spartak Gym Nýrsko (36:14) a třetí byla Zuzana Špindlerová ze stejné organizace za 42:14 minuty.

Mezi dříve narozenými ženami byla nejlepší Michaela Králičková (38:54), druhá skončila Alena Holá (Spartak Gym Nýrsko - 43:07) a třetí Lucia Šuhajová - SRTK Sušice (46:01). Nejmladším účastníkem byl Jakub Opluštil (ročník 2009) z Tenisového Klubu Nýrsko. Ten závod doběhl v čase 36:20.

Celkově se náročná akce vydařila a pořadatelé zvou všechny běžce na další ročník, který snad proběhne jako součást Českého poháru v bězích do vrchu. Ten byl pro letošní rok kvůli pandemii koronaviru zrušen. Poděkování patří i všem sponzorům: Sport Nýrsko Luděk Šeller, Zdravotní pojišťovna MV, Spartak Gym Nýrsko, Fotbalpark Klatovy, Sportoviště Nýrsko.

Autoři: Zdeněk Rus, Miroslav Bastl