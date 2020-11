Stalo se před čtyřmi lety: U Nýrska se proháněly terénní čtyřkolky

Ve druhém díle podzimního vzpomínkového seriálu Klatovského deníku se tentokrát vrátíme o čtyři roky zpátky. Konkrétně do listopadu roku 2016, kdy jsme psali o fotbale, hokeji, basketbalu, ale také o extrémním závodu čtyřkolek Mechanix Last Adventure 2016, který se jel v okolí Nýrska. Tenkrát se závodu zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 45 čtyřkolek, přičemž do cíle dojelo 27 závodníků.

Stalo se před čtyřmi lety: U Nýrska se proháněly terénní čtyřkolky. | Foto: Deník/Milan Kilián