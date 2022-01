Ve výsledkové listině byl tak nejvýše z českých elitních laufařů. „S tím, že jsem byl na takto extrémně krátkém závodě nejlepším Čechem, s tím asi mohu být spokojený. I tým nakonec byl a díky tomu, že jsem startoval jako první a byl vidět, jsem měl super ohlasy také od lidí kolem,“ řekl Deníku jednatřicetiletý rodák z Nové Hůrky u Prášil, jenž záhy trošku poněkud zpřísnil tón. „Ale pořád to není ono, stále tomu něco chybí,“ neskrýval zklamání s ohledem na to, že umístění v elitní třicítce znovu neklaplo.

„Celkově to ale byl moc pěkný závod, na kterém startovali i běžci ze světového poháru v klasickém lyžování,“ poznamenal Šrail a připomněl, že třeba devětadvacetiletý ruský závodník Sergej Usťugov, dvojnásobný mistr světa z roku 2017 ve finské Lahti, kde triumfoval ve skiatlonu a ve sprintu dvojic (a je mimo jiné i vítězem oblíbeného Tour de Ski 2016/2017), skončil v konečném pořadí až za ním. Včetně třeba švédského bombarďáka Oskara Kardina.

Nejlepší z Čechů. Přesto Šrail ve výjezdové časovce doběhl až čtyřiatřicátý

Teď si Šrail užívá čerstvého šumavského vzduchu a už ve středu nabere směr Švýcarsko, kde se o víkendu uskuteční prestižní La Diagonela, v rámci které se poběží 55 km klasickou technikou. „Trať je oproti loňským ročníkům trošku zkrácená, což by mi ale mohlo vyhovovat. Pokusím se na závod dobře připravit a posunout se výš, protože stále věřím, že na to mám. Nejdůležitější ze všeho ale bude zůstat zdravý, protože teď to kolem mě opravdu popadává,“ tvrdí Jan Šrail, jeden z nejlepších českých běžců dlouhých závodů ve sněhových stopách.

