Sobotní závod La Diagonela ve švýcarském Zuozu byl pátým dílem letošní sezony Visma SkiClassics, světové série dálkových běhů na lyžích. Jan Šrail, rodák z Nové Hůrky, si jej však za rámeček rozhodně nedá.

Šraila trápí zdravotní potíže. Marcialonga? Spíš ne, říká závodník. | Foto: ed system Bauer team

Závod, jehož délka byla přes 60 km, totiž nakonec vinou zdravotních problémů nedokončil. „Bohužel, odstoupil jsem zhruba deset kilometrů před koncem. Už to zkrátka dál nešlo. Nevím, čím to bylo, ale cítil jsem se hrozně slabý, nemohl jsem ani dýchat. V pondělí jsem běhal po doktorech a uvidíme, co bude dál,“ uvedl Jan Šrail.