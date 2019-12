Již v pátek se pro řadu vytrvalých běžců zvedne opona této prestižní světové série úvodním setkáním v italském středisku Livigno, kde se uskuteční tradiční týmový závod Pro Team a v neděli také individuální prolog, jehož trať je dlouhá 35 km.

Na Apeninském poloostrově pochopitelně nebude chybět ani Jan Šrail, rodák z Nové Hůrky u Prášil, který i letos bude hájit barvy týmu bývalého úspěšného běžce na lyžích Lukáše Bauera (eD system Bauer team).

Přitom po konci loňské sezony vlastně nebylo vůbec jisté, jestli osmadvacetiletý Šumavan bude v týmu české legendy běžeckého lyžování i nadále pokračovat. Šrail ale lákavému vábení konkurenčních týmů odolal. „Měl jsem nějaké opravdu zajímavé nabídky, ale nakonec jsme si s Lukášem plácli i pro letošní sezonu,“ byl rád nejlepší Čech nedávného mezinárodního mistrovství republiky v běhu (na Ještěd) na kolečkových lyžích.

„Hodně všemu napomohly dvě věci. To, že můžu v týmu i nadále spolupracovat se skvělými závodníky jako jsou Ilya Chernousov, Alexis Jeannerod nebo Kateřina Smutná. A také to, že Lukáš Bauer letos přijal pozici reprezentačního trenéra Polska. Tím pádem jsme všichni společně absolvovali několik soustředění a trávili hodně času nejen kvalitním tréninkem. A to je podle mého názoru moc důležité. Navzájem sebe můžeme posunout, těžit z toho“ míní český lyžař.

Seriál SkiClassic začíná již tento pátek týmovým závodem Pro Team, ve kterém nejprve startují muži, pak teprve ženy. Počítají se přitom tři nejlepší mužské časy týmu, s nimiž do závodu vstupují kolegyně lyžařky. „Mým cílem je zajet právě jeden ze tří nejlepších časů,“ hlásí Jan Šrail, jenž se italských závodů zúčastní i přes zdravotní patálie, které ho provází už skoro dva měsíce. „Po mistrovství ČR na kolečkových bruslích jsem si poranil rameno. Byl jsem na magnetické rezonanci, a i když výsledky nebyly úplně optimální, lékař mi řekl, ať jedu a dám do toho všechno,“ prozradil borec, jenž v prosinci oslaví 29. narozeniny.

Po pátečním kolektivním závodě, kde eD system Bauer team bude obhajovat cenný bronz, následuje denní odpočinek a v neděli náročný individuální závod. „Konkurence je v tomto seriálu opravdu veliká. Ale už jsem si tady zalyžoval ve velkém tempu, podmínky pro lyžování tu jsou naprosto ideální. V trénincích jsem se necítil vůbec špatně, takže si věřím. Hodně jsem trénoval a běhal, takže si myslím, že formu mám celkem slušnou. Ale záležet bude samozřejmě na tom, jak se budu cítit při samotném závodě. Pokud bude všechno probíhat bez problémů, chtěl bych se umístit v TOP 20. Už se moc těším,“ dodává Šrail.