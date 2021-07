A obě akce v parném letním počasí nakonec vyhrál. Nejprve si podmanil známý a populární výjezd z Rejštejna přes Svojše na Horskou Kvildu, a pak také závod z Račí kousek od Horní Vltavice přes Borovou Ladu až na Horskou Kvildu, kde byl po 23 kilometrech a 330 nastoupaných metrech vytoužený cíl.

„V prvním závodě tentokrát nebyla až tak velká konkurence. Téměř celou dobu jsem jel soupaž a závod jsem pojal tak trošku v tréninkovém módu,“ řekl Deníku člen laufařského Vltava Fund Ski teamu a plzeňského Sport Clubu.

To druhý závod byl pro třicetiletého odchovance Tatranu Železná Ruda o poznání náročnější. Kromě něj byla na startu totiž i další velká česká esa.

„Výjezdu se zúčastnil také Luděk Šeller a Stanislav Řezáč, takže jsem měl před závodem trošku obavy, jak dobře mám vlastně natrénováno, protože oba to jsou špičkoví běžci. Na to, kolik je Standovi (Řezáčovi) let, musím říct, že byl znovu výborně připravený,“ uznal Šrail s obdivem.

Zdroj: Efisan Skiroll Classics

O vítězi napínavého závodu rozhodoval až spurt v cíli. Nejvíce sil v něm zbylo právě Janu Šrailovi, který porazil českého reprezentanta v běžeckém lyžování Luďka Šellera i nestárnoucího Stanislava Řezáče.

„Ale musím říct, že mi hodně pomohl Fabián Štoček, který mi to pak rozjel a dost mi tím usnadnil práci,“ chválil Šrail svého kamaráda a týmového parťáka z Vltava Fund Ski teamu.

Zdroj: Efisan Skiroll Classics

Šrail nakonec na této trati zkompletoval zlatý hattrick, navíc vylepšil hodnotu traťového rekordu z loňského roku na čas 57 minut a 15 vteřin.

„Už vloni jsem měl pocit, že jsem jel na hraně možností a my letos jeli ještě o dvě minuty rychleji. Je to neskutečný,“ rozplýval se šumavský sportovec, kterého teď po vakcinaci na onemocnění Covid-19 čeká krátká pauza plná odpočinku, a pak soustředění. „A když zbyde čas, určitě bych ještě nějaký závod na kolečkových lyžích chtěl absolvovat,“ dodal.