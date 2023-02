Ten se zúčastnil i pátečního Orlen Benzina sprintu na 1,5 km soupaž, do kterého pořadatelé nasypali solidní prize money v celkové hodnotě 400 000 Kč. Dvaatřicetiletý Šrail ale nezapokoval výsledek z roku 2021, kdy skončil na druhém místě, a i když vyloženě nezklamal, na postup do finále to nestačilo.

1/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 2/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 3/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 4/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 5/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 6/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 7/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 8/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 9/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 10/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 11/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 12/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 13/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 14/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 15/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 16/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 17/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 18/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 19/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 20/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 21/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 22/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 23/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 24/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 25/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 26/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 27/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 28/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 29/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 30/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 31/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 32/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 33/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 34/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 35/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023. 36/36 Zdroj: Jizerská 50 ORLEN Benzina Sprint 2023.

Krátkou trať v Jizerských Horách vyhrál teprve šestnáctiletý mladíček Alvar Myhlback. „Vůbec jsem to nečekal, dostal jsem se na místo teprve půl hodiny před startem. Je to velká zábava soupeřit se zkušenějšími závodníky,” pochvaloval si po sprinterské akci na severu České republiky mladý Švéd.

Je tu Jizerská padesátka. Šraila čeká sprint i hlavní závod. Těším se, hlásí

Na druhém místě skončil o šest let starší norský závodník Amund Riege a třetí místo pro sebe ukořistil jeho krajan (o dva roky starší) Vebjoern Moen. Mezi ženami kralovala Norka Magni Smedaasová, která porazila druhou českou závodnici Sandru Schüzovou, parťačku Jana Šraila z Vltava Fund Ski Teamu.

ORLEN Benzina Sprint 2023.Zdroj: Jizerská 50

„Velmi se mi to líbilo, byl to velice zajímavý závod a skvělá možnost, jak se dostat před nedělním závodem na 50 km do závodního tempa,” řekla s úsměvem ve tváři vítězka oficiálnímu webu Jizerské padesátky. „Jsem velmi spokojená, normálně mám problém s taktikou ve sprintech, ale tentokrát se mi to povedlo,” rozplývala se stříbrná lyžařka Sandra Schützová.

ČEZ Jizerská 50, ve které budou měřit síly profesionálové, elitní běžci, ale i hobíci, začíná v neděli v 8.22 hodin pro ženy, o osm minut déle je na programu závod mužů. Jak si povede Jan Šrail? Platí, že největším favoritem na prvenství ve slavném závodě, který byl ve své bohaté historii zrušen jen pětkrát, je Švéd Emil Persson, hegemon letošní sezony, jenž vyhrál všechno, co mohl.

Klatovští hokejisté vezou z Benátek bod, domácí rozhodli v přesilovkách