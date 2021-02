Po 38. místě ve Švýcarsku (La Diagonela) a jednadvacáté příčce na italské trati Toblach, si třicetiletý laufař připsal konečné 43. místo ve včerejším závodě Marcialonga, který se jel rovněž v Itálii. Člen Vltava Fund Ski Teamu do cíle 70 km dlouhého závodu dorazil v čase 3:15:18,8 hodiny jako pátý nejrychlejší Čech. Na vítězného Emila Perssona ze Švédska přitom ztratil něco málo přes čtyři minuty.

Zdroj: Foto: facebook Jana Šraila

„Jsem spokojený, i když by to samozřejmě mohlo být o něco lepší. Ale kromě individuálního závodu se také jedná vždy o týmovou soutěž a já posbíral pár bodů ve dvou sprinterských prémiích, za což jsem moc rád. Celkově mi sedí spíš závody, které jsou do vrchu. Marcialonga je přece jen hodně o rovinkách a tam nejsem nejsilnější,“ uvedl v telefonickém rozhovoru Jan Šrail, jenž se už těší na další závod série, který bude hostit Bedřichov – tam se 14. února jede tradiční Jizerská 50. „Chceme tam určitě dosáhnout dobrého výsledku,“ uzavřel.