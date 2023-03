Jan Šrail, který pochází z Nové Hůrky u Prášil a pracuje pro NP Šumava, využil znalost domácího prostředí a v závodě si dojel pro zlatou medaili. Cestu za obhajovou loňského titulu (vloni Šrail vyhrál v závodě na 45 km), mu však značně znepříjemnil Martin Jakš, který se Šraila držel zuby nehty až do cílové pásky. Tu však o pouhou desetinu sekundy uťal dřív právě dvaatřicetiletý člen laufařského Vltavan Fund Ski Teamu a mohl se radovat. Na třetím místě skončil s tříminutovou ztrátou Tomáš Veber o chlup před čtvrtým Němcem Falkem a jeho krajanem, celkově pátým Johannesem Kuchlem.

„Musím přiznat, že jsem si v těžkých podmínkách (zasněžené stopy - pozn. autora) docela hrábnul. Potěšil mě v cíli můj soupeř Martin Jakš, který mi říkal, že jsem si vítězství za to, jak jsem vlastně celý závod odtahal, zasloužil. V nejvyšším bodě Skimaratonu jsem měl náskok asi 300 metrů, ale Martin mě pak ve sjezdu pěkně dojel, nechtěl mi to dát zadarmo, takže finiš byl zajímavý. Jsem za vítězství moc rád a moc rád bych poděkovat také pořadatelům za krásně uspořádanou akci, užil jsem si to," sdělil Deníku Jan Šrail.

Výsledky nedělního závodu na 25 km klasickou technikou (muži): 1. Jan Šrail (ČR, Vltava Fund Ski Team, 1:11:25,5), 2. Martin Jakš (ČR, eD System Silvini Team, 1:11:25,6), 3. Tomáš Veber (ČR, Kasper Swix Team, 1:14:43,5), 4. Stefan Falk (Německo, SC Grossberg, 1:14:43,6), 5. Johannes Kuchl (Německo, Vltava Fund Ski Team, 1:15:17,9), 6. Michal Francke (ČR, Žižkovský tygři, 1:16:42,4), 7. Martin Pávek (ČR, Rolníci / CZU Praha, 1:16:42,7), 8. Thomas Lechermann (Německo, SC Zwiesel, 1:17:26,2), 9. Jaroslav Ehl (ČR, Wikov Ski Skuhrov, 1:17:45,7), 10. Josef Žížala (ČR, Žižkovský tygři, 1:17:46,6).

