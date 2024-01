Vánoční pauza skončila. Po téměř měsíci se znovu přihlásil o slovo aktuální ročník Ski Classics, prestižní seriál dálkových běhů na lyžích. Konkrétně event kategorie Pro Tour 3 Zinnen (Pustertaler) Ski-Marathon v italském Sextenu, komuně v autonomní provincii Bolzano.

Laufař Jan Šrail obsadil na Pustertaler Marathonu 38. místo. | Foto: Vltava Fund Ski Team

Na Apeninském poloostrově v Dolomitech nechyběl ani třiatřicetiletý laufař Jan Šrail z Nové Hůrky u Prášil a člen středoevropského Vltava Fund Ski Teamu. Jak si ve třetí etapě ostře sledované série vedl? V rámci 62 km dlouhé a extrémně náročné klasiky obsadil v konkurenci elitních laufařů z celého světa slušnou osmatřicátou příčku se ztrátou sedmi minut a devíti vteřin na vítězného Andrease Nygaarda z Norska. Šrail navíc závod dokončil jako nejlepší z Čechů.

„Tohle mě samozřejmě těší a jsem s tím spokojený, ale jinak spokojený moc nejsem, pořád cílím výš. Myslím si, že mám na to být v elitní dvacítce, i když zase přibyli nějací Norové a konkurence ve Ski Classics je opravdu veliká," prohlásil Jan Šrail v telefonickém hovoru pro Deník. „Ale byl to první závod po Vánocích, úvodní díl maratonu, který nás teď čeká," narážel na to, že laufaři nyní absolvují až do 18. února závody úplně každý víkend. „Trošku nyní potrénuji a uvidíme, jak se bude dařit dál. Teď o víkendu nás čeká La Diagonela ve Švýcarsku, která mi docela sedí. Ta napoví víc, jak na tom jsem," doplnil.

Jen pro zajímavost: ve výsledkové listině víkendového závodu Pro Tour 3 Zinnen Ski-Marathonu skončilo v elitní dvacítce hned osmnáct závodníků z Norska či Švédska, tedy světových velmocí běžeckého lyžování. Jejich nadvládu narušili jen dvanáctý Francouz Thomas Joly a jeho jmenovec Bing, který je reprezentantem Německa a Ed System Silvini Teamu. Mimo Šraila se italského podniku představili i další Češi. Nestárnoucí Stanislav Řezáč byl jednapadesátý, Fabián Štoček šedesátý, Martin Jakš obsadil dvaasedmdesáté místo a Václav Sedláček v cíli figuroval na šestasedmdesáté příčce. Michal Vank a Aleš Bohatý ztratili na první místo už více než 24 minut, přesto se vešli do první stovky.

