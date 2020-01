Lyžaři a lyžařky mají tentokrát namířeno do rakouského Seefeldu, kde se již v sobotu uskuteční náročný Kaiser Maximilian Lauf na 60 km klasickou technikou.

V sousední zemi pochopitelně nebude chybět ani rodák z Nové Hůrky u Prášil Jan Šrail, oblékající slušivé barvy ed system Bauer teamu. Šrail se po týmovém prologu ve dvou předchozích individuálních závodech neztratil. V italském Livignu sice obsadil až 42. místo, ale následně si na nové La Venostě výrazně polepšil a skončil osmadvacátý. „Jsem spokojený, ale vím, že mám na víc. Stoprocentně připravený bych chtěl být především na závody, které přijdou po Novém roce,“ hlásil devětadvacetiletý borec po posledním závodě.

A právě nyní nastala ta chvíle. Rakouský podnik je totiž otvírákem náročného období, ve kterém na Šraila a další běžce čekají hned čtyři závody ve dvaceti dnech. „Je to tak, podle toho jsem taky trošku změnil přípravu. Zatímco předtím jsem trénoval spíš objem a vytrvalost, teď jsem se zaměřil na kratší vzdálenosti ve vyšším tempu. S podmínkami na Šumavě to nebylo úplně ideální, takže jsem jezdil trénovat na Velký Javor, ale myslím si, že natrénováno mám solidně. A co se týče samotného závodu, chtěl bych se opět upínat k umístění v elitní dvacítce. To je můj cíl,“ má jasno Jan Šrail.

PROGRAM VISMA SKICLASSICS 2019/2020

11. ledna – Kaiser Maximilian Lauf (Seefeld, Rakousko, 60 km), 18. ledna – La Diagonela (Sv. Mořic, Švýcarsko, 65 km), 26. ledna – Marcialonga (Trentino, Itálie, 70 km), 1. února – Toblach Cortina (Cortina, Itálie, 42 km), 9. února – Jizerská padesátka (Bedřichov, ČR, 50 km), 1. března – Vasův běh (Dalarna, Švédsko, 90 km), 21. března – Birkebeinerrennet (Rena–Lillehammer, Norsko, 54 km), 28. března – Reistadløpet (Setermoen, Bardufoss, Norsko, 50 km), 4. dubna – Ylläs-Levi (Ylläs-Levi, Finsko, 70 km).