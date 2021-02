Ani závod v malebném prostředí Jizerských hor se však u třicetiletého rodáka z Nové Hůrky z Prášil neobešel bez problémů. I přes zlomenou lyži ale Šrail nakonec do cíle doběhl na solidním 23. místě a jako bonus si odvezl z domácího podniku cenné stříbro ze sprintu.

Máte za sebou čtyři závody, po kterých v průběžném hodnocení seriálu držíte se ziskem 128 bodů 29. místo. Lepší z českých závodníků je pouze jednadvacátý Jiří Pliska. Jste spokojený?

Jak se to vezme. Když jsem na Jizerce zlomil lyži, říkal jsem si, jestli mě náhodou za něco netrestá karma, protože na podzim jsem měl zlomenou ruku a ve dvou závodech v úvodu sezony jsem měl problémy s hůlkou. Jednou jsem ji ztratil a podruhé dokonce zlomil. I přesto jsem ale teď na Jizerce dojel na 23. místě, cítil jsem se dobře a věřil, že mám na to skončit v elitní patnáctce. Ale bohužel. Takže jestli jsem spokojený? Sezona je letos velmi krátká, takže spokojený moc nejsem. Zvlášť, když vím, že mám na lepší výsledky.

Jan Šrail na Jizerské 50.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

Před Jizerskou padesátkou jste v Bedřichově obsadil ve sprintu druhé místo. S tím ale můžete být stoprocentně spokojený, nebo se pletu?

Pro mě bylo druhé místo výborný úspěch. Trošku jsem ale podcenil kvalifikaci, kde jsem skončil až osmý, takže jsem ve finále startoval až ze druhé řady. Věděl jsem, že musím hned dopředu, pokud chci uspět. A to se nakonec povedlo. Jsem za to moc rád.

Vloni jste ještě bojoval v barvách ed system Bauer Teamu, letos už v konkurenčním Vltava Fund Ski Teamu. Jak byste popsal atmosféru v týmu? Prospěla vám tahle změna?

Do „Vltavy“ jsem vlastně přestoupil vloni v květnu, a i když jsme přes léto kvůli covidu moc společně netrénovali a tím pádem se moc nevídali, musím říct, že atmosféra v týmu je parádní. Při závodech jsem na pokoji s Fabiánem Štočkem, a to je opravdový parťák do nepohody. Dokážeme si pomoci, poradit i vyhovět. Líbí se mi, že do všeho jdeme společně. Všechno klape na jedničku. Zázemí i servis. Nemám zkrátka k ničemu žádné výhrady. Vše funguje suprově.

Za necelé dva týdny vás čeká slavný a náročný Vasův běh ve Švédsku. Jak se na tento závod budete připravovat?

Udělal jsem si nějaký tréninkový plán. První týden bude převážně o objemu, abych tak nějak pořád zůstal ve vytrvalosti. S blížícím se závodem budu přecházet už i do rychlosti. Takhle jsem to udělal teď před Jizerkou a celkem se to vyplatilo. Až na tu zlomenou lyži (úsměv).

Jak i vzhledem k současné situaci okolo covidu budete na sever Evropy cestovat?

Asi autem. Rozhodně nechceme cestovat letadlem, protože se chceme vyhnout případnému riziku nákazy.

Jan Šrail na Jizerské 50.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

Jaké si dáváte cíle do závodu ve Švédsku?

Rád bych se umístil v elitní dvacítce. Vím, že formu na to mám. Tak snad…

Moje poslední otázka směřuje ke covidu. Jak vůbec snášíte neustálé testování před závody?

Jo, pořád se nám šťourají v nose (směje se). Před závodem, během něj a po každém závodu dvakrát, v Itálii třeba třikrát. Ale taková je dnes prostě doba, musíme se s tím smířit. Už se však těšíme na to, až bude svět v pořádku a tohle všechno skončí.