Podívejte se v naší pravidelné internetové rubrice na to, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za sportem. Kromě fotbalu, jehož víkendový program přineseme na webu v pátek, je v nabídce pořádná nálož florbalu, basketbalu, hokeje, ale na své si přijdou i příznivci národní házené, rugby a stolního tenisu. Vyberete si z nabídky a vyrazíte někam?

Muži společenství Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice hostí v neděli na domácím hřišti v Nýrsku béčko Slavie Praha. | Foto: Deník/Martin Mangl

Florbal

Divize, skupina B - neděle 13.30: TJ Sokol Královské Vinohrady B - Sport Club Klatovy. Liga starších žákyň oblasti Prahy a Středočeského kraje - neděle 9.00: Sport Club Klatovy - Prague Tigers Nehvizdy, 10.55: Sport Club Klatovy - Kanonýři Kladno, 12.50: FbŠ Bohemians Praha bílé - Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Základní školy Nehvizdy).

2. regionální liga dorostu - sobota 9.00: FbC Otavské Vydry - Sport Club Klatovy, 10.10: FbŠ Slavia Plzeň B - Florbal Sokolov, 11.50: Florbal Sokolov - FbC Otavské Vydry, 13.00: Sport Club Klatovy - FBŠ Slavia Plzeň B (všechny zápasy se hrají v hale Základní školy Čapkova ulice, Klatovy).

Přebor mladších žáků - sobota 9.00: FbŠ Slavia Plzeň red - Sport Club Klatovy, 10.00: Go-Go Horšovský Týn - Sport Club Klatovy, 11.30: Sport Club Klatovy - FbC Rokycany, 12.30: Sport Club Klatovy - SK Jiskra Domažlice (všechny zápasy se hrají v hale 25. Základní školy Plzeň).

Plzeňská liga přípravek - sobota 9.45: FbC Plzeň bílí - Sport Club Klatovy červení, 10.15: Florbalová akademie Plzeň - FbC Otavské Vydry OPEN, 10.55: Sport Club Klatovy červení - Florbalová akademie Plzeň, 11.25: FbC Otavské Vydry OPEN - FbC Plzeň bílí, 12.05: FbC Otavské Vydry OPEN - Sport Club Klatovy červení (všechny zápasy se hrají v hale 14. ZŠ Plzeň).

Liga starších žákyň - neděle 9.00: Florbal BEZ Katovice - FbC Otavské Vydry, 10.00: FbC Otavské Vydry OPEN - FbC Otavské Vydry, 11.00: FbC Rokycany - FbC Otavské Vydry OPEN, 11.30: FbC Otavské Vydry - SVKI Plzeň, 12.00: Florbal BEZ Katovice - FbC Otavské Vydry OPEN, 12.30: FbC Otavské Vydry - FbC Rokycany, 13.00: FbC Otavské Vydry OPEN - SKVI Plzeň (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Strakonice, Lidická ulice).

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A - sobota 10.00: KST Klatovy - SF SKK El Niňo Praha, 14.00: KST Klatovy - TSM Kladno. Divize mužů ve stolním tenisu - sobota 8.00: SKUŘ Plzeň B - TJ STOTEN Horažďovice, 9.00: KST Klatovy - SKUŘ Plzeň C, 13.00: Union Plzeň B - TJ STOTEN Horažďovice, 14.00: KST Klatovy - TJ Sokol Břasy. Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Nýřany B - TJ STOTEN Horažďovice B, TJ Sokol Mirošov - KOC Sušice, TJ Sokol Plánice - TJ Sokol Osek u Rokycan, 14.00: TJ Nýřany B - KOC Sušice, TJ Sokol Mirošov - TJ STOTEN Horažďovice B, TJ Sokol Plánice - TJ Sokol Kralovice.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A - sobota 9.00: KST Klatovy B - TJ Nýřany C, 10.00: TJ Dobřany C - TJ STOTEN Horažďovice C, TJ Sokol Blížejov - KOC Sušice B, 14.00: KST Klatovy B - TJ Sokol Bor C, 15.00: TJ Dobřany C - KOC Sušice B, TJ Sokol Blížejov - TJ STOTEN Horažďovice C.

Okresní přebor 1. třídy - pondělí 17.00: TJ Sokol Strážov - Lapák Třebomyslice, ST Nýrsko - KST Klatovy C, Tým Drslavice - TJ EKOMONT Svrčovec, KOC Sušice C - Bageta Dolany. Okresní přebor 2. třídy - pondělí 17.00: Tým Drslavice B - TJ Sokol Strážov B, ST Nýrsko B - Lapák Třebomyslice B, TJ Žichovice - KST Klatovy D, TJ EKOMONT Svrčovec B - KOC Sušice E.

Basketbal

Celostátní liga juniorek U19, skupina A - sobota 16.00: BK Klatovy - Sokol Nusle, neděle 9.00: BK Klatovy - BŠ Tygři Praha B. Nadregionální soutěž juniorů U19, skupina A - sobota 18.00: BK Klatovy - BK Sojky Pelhřimov B. Žákovská liga starších žáků U15, skupina A - sobota 14.30: Tigers Basketball České Budějovice - BK Klatovy, neděle 11.00: USK Praha - BK Klatovy.

Žákovská liga starších žákyň, skupina A - sobota 13.00: BK Levhartice Chomutov - BK Klatovy, neděle 9.30: BK Karlovy Vary - BK Klatovy. Krajský přebor minižáků U13 - sobota 10.00: BK Klatovy - Lokomotiva Plzeň, 12.00: Lokomotiva Plzeň - BK Mariánské Lázně, 14.00: BK Mariánské Lázně - BK Klatovy (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale BK Klatovy). Krajský přebor minižákyň U13 - neděle 11.00 a 13.00: BK Klatovy - Sokol Bor.

Lední hokej

Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje - sobota 15.30: HC Meteor Třemošná - HC Klatovy. Krajská hokejová soutěž, skupina A - sobota 15.00: TJ Sušice - SKP Rapid Plzeň, 19.30: TJ Start Luby - HC Klaustimber (ZS Klatovy). Regionální liga juniorů - sobota 13.00: HC Klatovy - HC Rokycany.

Regionální liga dorostu - sobota 13.45: HC Strakonice - HC Klatovy, neděle 17.30: HC Klatovy - HC Smíchov 1913. Liga starších žáků B - neděle 15.25: HC Klatovy B - HC Meteor Třemošná. Liga mladších žáků B - neděle 9.25: HC Klatovy - HC Škoda Plzeň. Klatovská hokejová liga - sobota 17.30: Sokol Malá Víska B - HC Warriors Kdyně (ZS Klatovy). Šumavská liga amatérského hokeje - neděle 20.15: HC Poběžovice - HC Vizi Auto (ZS Klatovy).

Národní házená

Oblastní přebor mužů - neděle 15.00: Kyšice B - TJ Vřeskovice. Oblastní přebor žen - neděle 15.00: TJ Sokol Chudenice - TJ Božkov.

Rugby

Pohár RAGBY XV, nadstavbová část - neděle 16.00: Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice - RC Slavia Praha B (hraje se na hřišti v Nýrsku).

