Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Heřmanova Huť - TJ Sokol Plánice, 10.30: TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Sokol Klabava, KOC Sušice - TJ Sokol Plzeň V. C, 14.00: Union Plzeň C - TJ Sokol Plánice, 15.30: TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Sokol Plzeň V. C, KOC Sušice - TJ Sokol Klabava. Krajský přebor 2. třídy, skupina A - pátek 18.00: TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Sokol Domažlice, sobota 8.00: TJ STOTEN Horažďovice C - KST Klatovy B, sobota 13.00: KOC Sušice B - KST Klatovy B.