Je tady již únor, ale to nic nemění na tom, že víkend bude opět a znovu nadupaný kvalitní sportovní zábavou. Inu, posuďte sami a podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice. Máte rádi fotbal, hokej, volejbal, stolní tenis, nebo florbal? Jistě si vyberete. Sportovní menu na Klatovsku je bohaté. Necháte se inspirovat tipy Deníku a vyrazíte někam?

Stolní tenistky KST Klatovy (na archivním snímku) hrají o víkendu další dva prvoligové zápasy, doma přivítají pražskou Elizzu a SKST Vlašim B. | Foto: Deník/Martin Mangl

Lední hokej

Karlovarská a Plzeňská liga - sobota 17.30: HC Klatovy - HC Domažlice. Krajská soutěž, skupina A - neděle 9.45: Baník Líně - TJ Sušice, 18.45: Sokol Malá Víska - TJ Start Luby. Regionální liga juniorů - neděle 13.00: HC Rokycany - HC Klatovy. Liga starších žáků B - sobota 12.15: Slavoj Český Krumlov - HC Klatovy B, neděle 14.00: Střelci Jindřichův Hradec - HC Klatovy B.

Liga mladších žáků B - sobota 14.45: HC Škoda Plzeň - HC Klatovy. Klatovská hokejová liga - sobota 13.00: AHC Gladiators - HC Warriors Kdyně (zimní stadion Klatovy). Šumavská liga amatérského hokeje - neděle 9.15: HC Tomahawks - HC Tango Klatovy, 10.55: HC 2009 Nýrsko - HC Vícenice, 12.45: HC Vizi Auto - HC Poběžovice (všechny zápasy se hrají na ZS Klatovy).

Fotbal

Zimní příprava (Plzeňský kraj) - pátek 19.00: Petřín Plzeň U17 - Košutka Plzeň (UMT), sobota 10.00: Petřín Plzeň - Nýrsko (UMT), Senco Doubravka - Viktoria Plzeň U19 (UMT), 10.30: Sokolov - Tachov, 11.00: Táborsko - Jiskra Domažlice (UMT Kvapilova), Viktoria Plzeň B - Příbram (UMT Luční), 12.00: Petřín Plzeň - SpvGgg Lam (UMT), 12.30: TJ Přeštice - Vejprnice (UMT), 13.00: ČLU Beroun - Radnice (UMT), 13.30: Viktoria Plzeň U19 - Robstav (UMT Luční), 14.00: Klatovy - Lhota (UMT Klatovy), 15.00: Žebrák - Mýto (UMT Hořovice), 16.00: Tlumačov - Mrákov (UMT Domažlice), neděle 10.00: Podlesí - Černice (UMT Spartak Příbram), 10.30: Sušice - Rapid Plzeň (UMT Sušice).

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy - sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy - TJ Sokol Plzeň-Skvrňany. Krajský přebor žen I. třídy, skupina o 1. až 6. místo - sobota 10.00 a 14.00: TJ Kladruby - SK Volejbal Klatovy B, 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy - VK Rokycany. Krajský přebor dívek do 14 let - neděle 9.00: turnaj krajského přeboru (pořadatel SK Volejbal Klatovy).

Florbal

Florbalová divize, skupina B - neděle 18.00: Sport Club Klatovy - TJ Centropen Dačice. Liga starších žáků - sobota 9.00: Sport Club Klatovy - Florbal Tachov, 9.45: FB Hurrican Karlovy Vary blue - FbC Otavské Vydry, 11.15: FB Hurrican Karlovy Vary blue - Sport Club Klatovy, 12.00: FbC Otavské Vydry - Florbal Aš, 13.30: Sport Club Klatovy - Florbal Aš, 14.15: Florbal Tachov - FbC Otavské Vydry, 15.45: FbC Otavské Vydry - Sport Club Klatovy (všechny zápasy Ligy starších žáků se hrají ve sportovní hale Jiskry Domažlice).

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A - sobota 10.00: KST Klatovy - TTC Elizza Praha, 14.00: KST Klatovy - SKST Vlašim B. Divize - sobota 9.00: KST Klatovy - TJ STOTEN Horažďovice, 14.00: KST Klatovy - TJ Sokol Nezvěstice, TJ Sokol Plzeň V. - TJ STOTEN Horažďovice. Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Sokol Plánice - TJ Heřmanova Huť, TJ Sokol Klabava - TJ STOTEN Horažďovice B, TJ Sokol Plzeň V. C - KOC Sušice, 14.00: TJ Sokol Plánice - Union Plzeň C, TJ Sokol Plzeň V. C - TJ STOTEN Horažďovice B, TJ Sokol Klabava - KOC Sušice.

Krajský přebor 2. třídy ve stolném tenise, skupina A - sobota 9.00: KST Klatovy B - TJ STOTEN Horažďovice C, TJ Sokol Domažlice - KOC Sušice B, 14.00: TJ Sokol Domažlice - TJ STOTEN Horažďovice C, KST Klatovy B - KOC Sušice B. Okresní přebor 1. třídy - pondělí 17.00: Bageta Dolany - KST Klatovy C, KOC Sušice C - Lapák Třebomyslice, ST Nýrsko - KOC Sušice D, TJ Sokol Strážov - TJ Sokol Klatovy. Okresní přebor 2. třídy - pondělí 17.00: Tým Drslavice B - TJ Sokol Strážov B, ST Nýrsko B - Lapák Třebomyslice, TJ Žichovice - KST Klatovy D, TJ Ekomont Svrčovec B - KOC Sušice E.

Basketbal

Nadregionální soutěž basketbalistů do 17 let, skupina B + C (o 1. až 8. místo) - pondělí 18.30: BK Kladno - BK Klatovy B (SH BIOS Kladno, ZS).

