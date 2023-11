Florbalisté přivítají Gorily. Bude to emočně a fyzicky vypjaté utkání, míní Klán

2. liga basketbalistů skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – Sokol Kbely, neděle 11.00: BK Klatovy – Sokol Vyšehrad. Západočeská liga žen – pátek 19.00: BK Klatovy – BaK Plzeň B, sobota 16.00: BSK Tatran Kraslice – BK Klatovy. Celostátní liga kadetů (do 17 let) – sobota 16.00: BK Klatovy – BA Sparta Praha, neděle 9.00: BK Klatovy – LYNX Liberec. Žákovská liga mladších žáků – sobota 14.00: BK Klatovy – BA Grizzlies Plzeň, neděle 13.00: BK Klatovy – Lokomotiva Plzeň.

Krajský přebor volejbalistů I. třídy – sobota 12.00 a 16.00: TJ Sokol Plzeň Skvrňany – SK Volejbal Klatovy. Krajský přebor volejbalistek I. třídy, skupina A – sobota 10.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – Volejbal Plzeň C (oba zápasy se hrají výjimečně v hale Studentská 646 Klatovy - Klatovy IV), skupina B – sobota 12.00 a 16.00: Union Plzeň – SK Volejbal Klatovy B.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: TJ Sokol Pocinovice – TJ STOTEN Horažďovice B, TJ Sokol Plánice – KOC Sušice, 14.00: TJ Sokol Pocinovice – KOC Sušice, TJ Sokol Plánice – TJ STOTEN Horažďovice B. Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: TJ Slavoj Stod B – TJ STOTEN Horažďovice C, Hraničář Částkov – KOC Sušice B, 10.00: TJ Dobřany C – KST Klatovy B, 15.00: TJ Sokol Blížejov – KST Klatovy B, TJ Slavoj Stod B – KOC Sušice B, Hraničář Částkov - TJ STOTEN Horažďovice C.