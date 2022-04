Startovaly ve dvou kategoriích a pro většinu z nich to byly vůbec první závody. Jak si gymnastky v Tlučné vedly? To přiblížila Marie Měšťáková, vedoucí oddílu. „Jelikož to byly pro většinu děvčat vůbec první závody, o to cennější je úspěch družstva kategorie II. ve složení S. Mrkosová, V. Maruniaková, M. Michlová, A. Plášková a N. Siegelová, které se umístilo v soutěži družstev na krásném prvním místě,“ pochvalovala si Měšťáková a pokračovala.