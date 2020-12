I přesto se Deník rozhodl, že uspořádá výjimečnou anketu, do které se zapojilo sedm stovek sportovců či trenérů z celé republiky. Profíci i amatéři ze všech koutů naší země měli jasné zadání: vybrat českého sportovce roku. Výsledek už víte: u sportovců vyhrál Tomáš Souček, fotbalový reprezentant, který září v Anglii v barvách londýnského West Hamu.

Padesát hlasů do ankety se započítalo také z Plzeňského kraje, deset z nich z okresu Klatovy. Ptáte se, koho by volili právě sportovci či trenéři z „šumavského“ regionu? Tři hlasy získal republikový vítěz Tomáš Souček. Stejný počet hlasů měla také hvězda bostonských Medvědů v NHL David Pastrňák. O jeden hlas méně „vybojovala“ sněhová královna Ester Ledecká. Jeden hlas odpovídající přisoudili Martině Sáblíkové a Jiřímu Prskavci. Ale například šéftrenér mládeže BK Klatovy Jindřich Svojanovský by nevolil nikoho. Důvod?

Zdroj: Deník

„Mám-li být upřímný, tak bych pro tento rok anketu o nejlepšího sportovce zrušil. Bylo by to velice pozitivní gesto vůči všem českým sportovcům, kteří do roku 2020 vstupovali s nadějemi, že dosáhnou svých výkonnostních cílů na vrcholových akcích, zejména pak na OH. Jsem si takřka jistý, že pokud by byl rok 2020 normální, stejný jako roky předchozí, pak minimálně polovinu nominovaných by nahradili ti úspěšnější. Z aktuálně nominovaných si proto nedovolím vybrat jednoho, který by mě osobně přesvědčil, že čněl nad ostatními,“ vysvětlil svůj postoj Jindřich Svojanovský, srdce a plíce největšího okresního klubu basketbalistů.

Jak už bylo řečeno, v Česku podle tázaných zvítězil Tomáš Souček, který získal hlas i mezi lidmi, kteří fotbal příliš nesledují. „Myslím, že by se měl stát sportovcem roku Tomáš Souček. Fotbal mě moc nezajímá a příliš ho nesleduji, ale za poslední dobu to na mě dělá dojem nějakého většího úspěchu ze scény českého fotbalu. A to je dobře, fotbal u nás už není to, co bývalo a je třeba restart,“ uvedl.

Zdroj: Deník

Bývalého záložníka pražské Slavie, který momentálně pravidelně nastupuje ve světové proslulé Premier League, by volila i opora fotbalových Klatov Martin Janda. Ale Souček v jeho očích není sám.

„Zvolil bych Davida Pastrňáka a také Tomáše Součka, protože v jejich sportech je největší konkurence a oni jsou konkurence schopní. Pastrňák navíc patří do světové špičky. Ale zaujal mě také Bábek. Četl jsem jeho příběh v knize Bez frází a myslím si, že je to velká osobnost.“

Zdroj: ČTK

A přesto, že Souček opanoval anketu napříč celou republikou a děleně i v okrese Klatovy, v Plzeňském kraji zvítězil někdo jiný – hokejista David Pastrňák. „Je to správný dříč, který se v NHL prosadil svou pílí,“ řekl například Václav Pech mladší, hlavní tvář tuzemského motorsportu a plzeňský rodák.