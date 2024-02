Mezi jednotlivci kralovali šachista Tomáš Hurdzan s úspěšnou vodní slalomářkou Bárou Galuškovou, která byla nejlepší mezi mládežníky. Její otec Vladislav, úspěšný kouč z KVS Sušice, byl oceněný jako nejlepší trenér roku 2023. Oba navíc obhájili ve svých kategoriích loňské prvenství. Mezi kolektivy triumfovali mladí hokejisté, volejbalistky a fotbalisté, ale také áčko florbalových Klatov, které se poprvé v historii probojovalo do divize a ve své nováčkovské sezoně se v soutěži udrželo. Do síně slávy byl uveden Lumír Hřebík.

Za zmínku stojí parádní počínání šachistů, kdy Tomáš Hurdzan nebyl jediným oceněným sportovcem. Mezi mládežníky skončila čtvrtá Anežka Nová a sedmá Barbora Tykalová. Vůbec poprvé v historii se v anketě umístil hráč nebo hráčka fotbalgolfu - řeč je konkrétně o čtrnáctileté Elišce Baštářové z FotbalParku Klatovy, která v kategorie jednotlivci mládež obsadila dvanáctou příčku.

Jednotlivci mládež: 1. Bára Galušková (16 let, KVS Sušice, vodní slalom), 2. David Janda (16 let, TJ SA Špičák, sjezdové lyžování), 3. Karolína Machová (18 let, Atletika Klatovy, atletika), 4. Anežka Nová (12 let, TJ Sokol Klatovy, šachy), 5. Šimon Janoušek (12 let, LTK Klatovy, tenis), 6. Jakub Čadek (15 let, AKR Železná Ruda, atletika), 7. Barbora Tykalová (10 let, Šachklub Sokol Klatovy, šachy), 8. Adam Vyčichl (18 let, SK Klatovy 1898, fotbal), 9. Tereza Jánská (14 let, SK Volejbal Klatovy, volejbal), 10. Marek Lavička (14 let, HC Klatovy, hokej), 11. Natálie Zelenková (16 let, BK Klatovy, basketbal), 12. Eliška Baštářová (14 let, FotbalPark Klatovy, fotbalgolf).

Nejúspěšnější vyhlášení sportovců okresu Klatovy 2023 - Martin Žatko. Zdroj: Jindřich Schovanec



Jednotlivci dospělí: 1. Tomáš Hurdzan (22 let, Šachklub Sokol Klatovy, šachy), 2. Veronika Vlčková (26 let, terénní triatlon, TJ SA Špičák), 3. Martin Žatko (43 let, silový trojboj), 4. Julie Kubátová (23 let, Atletika Klatovy, atletika), 5. Jiří Dolejš (40 let, TJ Sokol Mochtín, cyklistika), 6. Michal Lukeš (30 let, SK Klatovy 1898, fotbal), 7. Monika Drudíková (21 let, LTK Klatovy, tenis), 8. Markéta Rajalová (30 let, SK Klatovy 1898, fotbal).

Nejúspěšnější vyhlášení sportovců okresu Klatovy 2023 - Vladislav Galuška. Zdroj: Jindřich Schovanec



Kolektivy - mládež: Mladší žáci HC Klatovy (lední hokej), starší žákyně U16 SK Volejbal Klatovy (volejbal), výběr OFS Klatovy U12 (fotbal). Kolektivy - dospělí: 1. A-tým Sport Club Klatovy (florbal). Trenéři: 1. Vladislav Galuška (57 let, KVS Sušice, kanoistika), 2. Pavel Vacek (fotbal), 3. Juraj Kudry (37 let, Atletika Klatovy, atletika), 4. Marie Bohůnková (26 let, Snow rockets, snowboardcross), 5. Kristýna Volmutová (29 let, BK Klatovy, basketbal). Rozhodčí: Rudolf Salvetr (36 let, basketbal), Zuzana Špindlerová (36 let, fotbal), Pavel Podhůrský (28 let, basketbal). Síň slávy: Lumír Hřebík (75 let).