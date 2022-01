Klatovští junioři zatápěli Energetikům, nakonec ale na favorita nestačili

O důležité body budou bojovat také prvoligové stolní tenistky KST Klatovy, které zažijí srážku s Litoměřicemi a Děčínem. Tak co, vyrazíte někam?

PODÍVEJTE SE: Děti si hokejový trénink užily, velké nadšení vzbudil maskot Puk

Fotbal

Zimní příprava – sobota 16.00: TJ Sušice – TJ Blatná (zápas v rámci zimní přípravy na jarní část sezony se hraje na UMT Sušice).

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 18.00: HC Tábor – SHC Klatovy. Krajská liga – pátek 19.15: HC Tachov – HC Klatovy B, sobota 18.15: HC Klatovy B – HC Stadion Cheb B. Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 10.30: HC 2009 Nýrsko – AHC Vačice, 12.10: HC Vizi Auto – AHC Dynamo, neděle 18.00: HC Tomahawk – HC Tango Klatovy, 19.40: HC Čápi – HC Poběžovice (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech).

Nevyužité šance a laciné góly. Nezvládáme klíčové momenty zápasu, mrzí Straku

Přebor DUDÁK – sobota 15.15: TJ Sokol Katovice – TJ Sušice (zimní stadion Strakonice), neděle 14.45: HC Horažďovice – TJ Start Luby (zimní stadion Strakonice). Liga dorostu – sobota 9.15: HC Černošice – HC Klatovy, neděle 9.25: HC Klatovy – HC Baník Příbram. Liga mladších žáků D – neděle 12.00: HC Klatovy – ICE DRAGONS Telč. Liga starších žáků B – neděle 14.00: HC Klatovy – ICE DRAGONS Telč. Regionální liga juniorů – neděle 19.00: Prac. zálohy Kladno – HC Klatovy, pondělí 16.00: HC Klatovy – HC Stadion Cheb.

Basketbal

Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – sobota 10.00 a 12.00: BK Klatovy mix – BBA Plzeň mix. Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 14.00: BK Klatovy – Slavoj Litoměřice, neděle 9.00: BK Klatovy – Levharti Chomutov. Žákovská liga starších žákyň U15 – sobota 16.00: BK Klatovy – BC Benešov, neděle 11.00: BK Klatovy – Basket Slovanka. Celostátní liga juniorů U19 – sobota 12.00: Tygři Praha B – BK Klatovy.

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy – SK Slavia Plzeň C. Krajský přebor žen I. třídy – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy B – TJ Kladruby. Krajský přebor kadetek – sobota 11.00: SK Volejbal Klatovy – Vejprnice B, 13.00: SK Volejbal Klatovy – Letná (všechny zápasy se hrají ve Vejprnicích, které jsou pořadatelem 5. kola).

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 16.30: Slovan KST Bohnice – KST Klatovy, neděle 10.00: AC Sparta Praha B – KST Klatovy. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – KST Kalich Litoměřice, 16.30: KST Klatovy – SKST Děčín.

Klubu stolního tenisu se na přeboru dařilo, přivezl kompletní sbírku medailí

Divize mužů – sobota 8.00: KOC Sušice – Sokol Domažlice, 13.00: KOC Sušice – Jiskra Domažlice. Krajský přebor I. třídy, skupina A – sobota 9.00: Sokol Pocinovice – KST Klatovy B, 10.30: KOC Sušice B – Jiskra Domažlice B, Sokol Horažďovice – Sokol Kdyně, 14.00: TJ Dobřany – KST Klatovy B, 15.30: Sokol Horažďovice – Jiskra Domažlice B, KOC Sušice B – Sokol Kdyně.

Šraila čeká brutální klasika. Na italském sněhu chce zabojovat i o prémii

Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 8.00: Sokol Horažďovice B – Sokol Domažlice B, 10.00: Sokol Pocinovice B – KOC Sušice C, TJ Sokol Blížejov – KST Klatovy C, 13.00: Sokol Horažďovice B – Slavoj Stod C, 15.00: Sokol Pocinovice B – KST Klatovy C, TJ Sokol Blížejov – KOC Sušice C.

Běžecký sport

Zimní Vorlíky – sobota 10.00: první díl trilogie s názvem Zimní běžecká liga v Dolanech u Klatov, kterou pořádá agilní TJ Sokol Dolany v čele s hlavním organizátorem Karlem Voráčkem.

Startuje třetí ročník Zimní běžecké ligy. Otvírákem jsou zkrácené Vorlíky