Celostátní liga juniorek (basketbalistky do 19 let) - sobota 11.30: BK Lvice Litoměřice - BK Klatovy, neděle 11.30: HB Basket Praha B - BK Klatovy. Nadregionální liga kadetů (do 17 let) - pátek 18.30: BK Klatovy B - BA Grizzlies Plzeň. Žákovská liga starších žáků (do 15 let) - sobota 11.00: BA Sparta Praha - BK Klatovy, neděle 13.00: Tygři Praha - BK Klatovy.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Sokol Plánice - Mirošov, Union Plzeň C - TJ STOTEN Horažďovice B, TJ Heřmanova Huť - KOC Sušice, 14.00: TJ Sokol Plánice - TJ Nýřany B, Union Plzeň C - KOC Sušice, TJ Heřmanova Huť - TJ STOTEN Horažďovice B. Krajský přebor 2. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Sokol Klabava B - KST Klatovy B, TJ Nýřany C - TJ STOTEN Horažďovice C, TJ Sokol Bor C - KOC Sušice B, 14.00: Líně - KST Klatovy B, TJ Nýřany C - KOC Sušice B, TJ Sokol Bor C - TJ STOTEN Horažďovice C.