Galušková: Je to nejhezčí, co se nám na úvod MS mohlo stát

Kajakářka ze Sušice Antonie Galušková se v červenci zúčastnila světového šampionátu juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v italském Ivree. A hned v rámci prvního dne získala zlato. V závodě hlídek kajakářek do 23 let byla jednadvacetiletá kajakářka společně s kolegyněmi Lucií Nesnídalovou a Gabrielou Satkovou nejrychlejší ze všech. Děvčata předvedla famózní čistou jízdu a do cíle prosvištěla s vteřinovým náskokem před druhou posádkou z Německa. „Je to to nejhezčí, co se nám na úvod mistrovství světa mohlo stát," rozplývala se Galušková bezprostředně v cíli.