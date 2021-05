Sport Camps v Klatovech? To je léto plné zábavy a sportu pro děti od 8 do 18 let

V Klatovech se dlouhé roky v období velkých letních prázdnin úspěšně pořádaly basketbalové tábory pod hlavičkou Hoop Camps. Původně smíšené basketbalové kempy s německou partnerskou organizací Hoop Camps postupně přerostly i do dalších sportů. Pod dohledem špičkových trenérů a sportovních hvězd vyplňovaly chvíle prázdnin také pro mladé volejbalisty, fotbalisty či florbalisty.

Sport Camps v Klatovech? To je léto plné zábavy a sportu pro děti od 8 do 18 let. | Foto: Deník/Martin Mangl

Pak i kvůli absenci času nastalo zhruba pětileté období ticha, ale nyní je tradice znovu obnovena. I když v trošku jiném, zato mnohem rozšířenějším formátu. Organizátoři ze Sport Clubu Klatovy připravili pro děti a mládež na blížící se léto tři velké sportovní kempy. Už nepůjde výhradně jen o basketbal, ale také o beachvolejbal, florbal či atletiku. I proto se (znovu)obnovené kempy letos v létě nebudou konat pod názvem Hoop Camps, ale Sport Camps. „Rozhodli jsme, že tábory budeme pořádat pod novým názvem Sport Camps, protože jsou určené pro děti ve vícero sportech,“ uvedl za organizační tým Jakub Jarošík a přidal i další informace. Jakub Jarošík.Zdroj: archiv Jakuba Jarošíka„Kempy jsou určeny pro děti ve věku od 8 do 18 let. Pořádáme basketbalový tábor, tábor zaměřený na plážový volejbal a multisportovní kemp,“ pokračoval. A co si mohou děti a rodiče vlastně pod názvem Sport Camp – Multisport představit? „Tento tábor je určený především pro děti, které ještě nedělají žádný konkrétní sport. Děti si na tomto kempu během pěti dní vykouší třeba atletiku, basketbal, florbal nebo plážový volejbal,“ vysvětlil Jakub Jarošík. „Děti budou mít pod dohledem zkušení trenéři, kteří je naučí základy daného sportu. Cílem je, aby si děti, které o sport mají zájem, ale stále si nevybraly, zjistily, jaký sport jim nejvíce jde a jaký je nejvíce baví,“ doplnil člen organizačního týmu. Vše se bude odehrávat zejména v areálu Centra míčových sportů v Klatovech (CMS). „V areálu je k dispozici tělocvična na basketbal, nebo florbal. Do té doby by měly být hotové i kurty na plážový volejbal, fotbal a házenou. A využívat budeme také atletický stadion pod Hůrkou hned vedle zimního stadionu,“ prozradil Jarošík. Ale co když bude koronavirus proti? I na to jsou pořadatelé náležitě připraveni. „Obavy pochopitelně máme, ale věříme, že v létě již bude možné volně sportovat. Jsme připraveni i na zpřísnění opatření. Mám na mysli testování nebo snížení kapacity jednotlivých táborů. Celkově jsme ale optimisté, ale kdyby náhodou přišla další vlna pandemie a zákazy, garantujeme dětem a rodičům vrácení peněz,“ potvrdil Jakub Jarošík. Sportoviště v areálu CMS.Zdroj: CMS Sportovní kempy by měly být zároveň jakousi náhradou za znovu zrušený Easter Cup, jeden z největších mládežnických basketbalových turnajů v Evropě, i další turnaje v jiných sportech, kterým covid vystavil stopku. „Chceme na děti díky těmto táborům přenést atmosféru ze zrušených turnajů a připravit jim hezké léto,“ uzavřel povídání člen organizačního týmu. PLÁNOVANÉ KEMPY



Sport Camp – Basketbal (1. července až 6. července)

Sport Camp – Multisport (12. července až 16. července)

Sport Camp – Beachvolejbal (26. července až 30. července)



Přihlašovat své děti můžete na www.sportcamps.cz, kde zároveň o celém projektu (včetně možnosti ubytování) najdete více informací.