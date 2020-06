Za příjemného atletického počasí se ve městě pod Černou věží sešlo několik desítek závodníků a nechyběli ani diváci z řad rodičů a příznivců klatovské atletiky. Organizátoři připravili celkem šest disciplín pro kategorie od mladšího žactva až po dospělé. Z běžeckých disciplín vybrali sprinty na 60 a 150 metrů a delší – kilometrovou trať. Z technických disciplín pak skok do dálky, vrh koulí a skok do výšky.

Snaha závodníků vyzkoušet si své síly po nucené přestávce vedla k tomu, že celkově zúčastněných padesát závodníků startovalo v celkem 124 startech. A velké úsilí všech vedlo k velmi dobrým výsledkům.

Někteří hoši v žákovských kategoriích příjemně překvapili ve sprintu na 60 metrů. Velké souboje se odehrály také ve sprintu na 150 metrů. Menší účast byla ve skoku vysokém, zato v dálce se to účastníky jen hemžilo.

A na závěr byla připravena lahůdka – běh na 1000 metrů. To najednou ožil celý stadion, neboť v obou kategoriích, tedy ženských i mužských, probíhaly vyhecované duely. A nutno říct, že to byla krásná tečka za závodním odpoledne, které se všichni do jednoho užili.

A zlatým hřebem bylo vyhodnocení žákovských kategorií, kde první tři závodníci v každé disciplíně obdrželi jubilejní medaile, vydané právě k tomuto závodu a také ke stoletému výročí, které atletika v pošumavských Klatovech letos slaví. „Na závěr je třeba poděkovat všem obětavým organizátorům, rozhodčím a všem dalším, kteří zajišťovali back office celého odpoledne,“ uvedl za Atletiku Klatovy spokojený Jiří Pavlík.

V klatovském okrese se akce konala ještě na stadionu v Sušici a také v Nýrsku. V celém Plzeňském kraji se série mítinků zúčastnilo hned deset měst a třináct oddílů. Na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech se mimochodem uskutečnil jeden z hlavních tří mítinků v celé zemi.

Autoři: Jiří Pavlík, Martin Mangl