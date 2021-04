Limit, který pro to, aby se kvalifikovala na letní olympiádu v Tokiu, si s přehledem pohlídala (o více než minutu) a celkově v zemi tulipánů doběhla jako pátá nejrychlejší žena.

Navíc si výrazným způsobem vylepšila svůj dosavadní prosincový ´osobák´ z Valencie (o tři minuty) a v tabulce nejrychlejších časů českých maratonkyň se sympatická žena ze západu Čech dostala na třetí příčku.

Za Alenu Peterkovou a držitelku českého rekordu na 42,195 km dlouhé trati Evou Vrabcovou-Nývltovou, která před třemi lety zaběhla berlínský maraton ještě o minutu a půl rychleji než teď Joglová, která ale v cílové rovince nedělního závodu i tak rozdávala úsměvy.

Aby také ne. Sen elitní české reprezentantky, která se na maraton zaměřila teprve před třemi lety, se stal skutečností a v létě by měla startovat pod pěti kruhy.

„Asi poprvé mi to v maratonu šlo jako po másle. Užívala jsem si běh a nic dalšího nemusela řešit. Kromě křečí v závěru mě nepostihla žádná krize, ale to už do cíle nebylo daleko, a tak jsem neměla problém splnit přítelovo přání, ať se v cíli usmívám,“ prozradila Joglová to, co se jí v cíli honilo hlavou.

Marcela Joglová to dokázala…Zdroj: NN Maraton

„Podmínky byly skvělé, perfektně mi to sedlo. Poprvé mě maraton bavil. Skvělou práci odvedli vodiči. Jsem spokojená a šťastná,“ líčila s úsměvem svěřenkyně Jana Pernici, která po závodě získala i cenný suvenýr.

Na startovní číslo se jí totiž podepsal světový rekordman a olympijský šampion Keňan Eliud Kipchoge.

„Nešlo ho nevnímat, závod byl vlastně dělaný pro něj. Všimla jsem si ho, když mě předbíhal a než zmizel, obdivovala, jak krásně běží. A po závodě jsem si k němu zašla pro podpis na číslo, takže jsem dvakrát spokojená,“ rozplývala se závodnice, které covid a odložení her v Japonsku, daly více času splnit požadovaný limit. A to se jí nakonec povedlo.

„Večer se mi hlavou honila spousta věcí, přicházely mi desítky gratulací. Bylo moc příjemný číst si tolik pozitivních reakcí. Snažila jsem se trochu odpovídat, usnula jsem asi ve dvě v noci, ale už v sedm ráno jsem zase byla vzhůru,“ vyprávěla Joglová, která si i přes svůj bravurní výkon na maratonské trati uvědomuje, že je pořád na čem pracovat.

„Vím, že jsem stále nepředvedla stoprocentní výkon. Chtěla bych se na Sapporo připravit ještě lépe a znovu si tam posunout osobák. Než se ale dám do práce, tak na pár dní vypnu,“ řekla.

Marcela Joglová.Zdroj: Robert TichýPo zaslouženém odpočinku už svou přípravu začne finalizovat směrem k vrcholu její dosavadní kariéry. Olympijský maraton se poběží v Sapporu na severně položeném ostrově Hokkaidó, kam byly kvůli vysokým tokijským teplotám přesunuty silniční atletické disciplíny.

„Určitě mě mrzí, že přijdu o tu pravou olympijskou atmosféru, ale i tak je pro mě běžet na olympiádě velká čest. Stejně si ale myslím, že kvůli koronavirovým opatřením bude letos pravá atmosféra chybět. Asi se budu muset snažit ještě za tři roky,“ usmívá se Joglová, které ještě před prosincovým závodem ve Valencii chybělo k olympijskému limitu ubrat sedm a půl minuty.

To už je ovšem minulost, tvrdá dřina se jí vyplatila.