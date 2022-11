V jedné z nich byli Radek Touš z Klatov s Lukášem Hronkem, kteří na tradiční soutěž, jež byla v letech 1973 až 2003 neodmyslitelnou součástí mistrovství světa, odjeli se svojí Škodou 120 S v barvách někdejšího Barum týmu. „Je to pro nás splněný sen,“ rozplýval se Radek Touš, jehož myšlenka zúčastnit se soutěže na legendární italské trati poprvé přepadla na jaře na večírku po skončení Historic Vltava Rallye na Šumavě. „Tam obvykle přicházejí samé zajímavé nápady,“ culil se klatovský pilot, ale přiznal, že i přes spontánní nápad a prvotní nadšení to byla stále nepředstavitelná vize blížící se spíš veliké utopii.

Radek Touš s Lukášem Hronkem na rallye v San Remu.Zdroj: archiv Radka Touše

„Rozhodujícím momentem bylo to, když nám velkou pomocnou ruku podal Olda Kovařík (člen druhé české posádky na rallye), díky jemuž se naplánoval jeden společný servis tvořený našimi kamarády. Nastal tedy kolotoč shánění informací, financí a zázemí k tomu, abychom mohli vyrazit,“ prozradil Touš.

Vše se nakonec povedlo, a tak už nic nebránilo tomu, aby Radek Touš s Lukášem Hronkem a týmem do San Rema, města v italské provincii Imperia, vyrazili. Přestože bylo vše zařízené, samotný závodní pobyt v Itálii byl jedním velkým (a vlastně i dost nepřehledným) zážitkem.

„Před prvním dnem najíždění jsme se bál, jestli vůbec někam trefíme. Křižovatky a kruhové objezdy tu mají zcela nestandardní tvary, navíc kruhové objezdy fungují jenom jako nekoordinované shromaždiště aut, která všechna troubí a nikam se moc neposouvají,“ přiblížil s úsměvem Lukáš Hronek.

Škodovka západočeské posádky.Zdroj: archiv Radka Touše

„Naštěstí itineráře byly opravdu výborně zpracované a rychlostní zkoušky na sebe těsně navazovaly, často na jedné silnici, takže s navigací nakonec žádný problém nebyl,“ doplnil Toušův kolega Lukáš Hronek s tím, že šlo o tratě, na kterých se jezdilo při mistrovství světa někdy na přelomu tisíciletí.

Zatímco českou posádku mimo jiné zaujaly netradiční erzety a vlastně skoro všechno kolem, domácí Italy zase vůz, se kterým Touš s Hronkem na rallye dorazili. „Naše Škoda 120 S byla prvním vozem svého typu, která zde startovala od roku 1976. Zajímavou perličkou je to, že za námi do servisu přišel pán, který zde startoval s „eskem“ právě v roce 1976. Jinak tu ale naše auto vůbec nikdo nepoznával, Italové se „chytali“ maximálně u favoritu Oldy Kovaříka,“ podivoval se Touš, jenž nakonec se svým parťákem skončil na 32. místě.

„Vlastní soutěž byla velmi náročná a hektická. Na třetí rychlostní zkoušce mi začal docházet dech, protože mě začala bolet sanice v helmě a přestal mi fungovat hlas, až jsem se v rozpisu na chvíli i ztratil. Něco takového jsme skutečně ještě nikdy v životě nezažili,“ popisoval Lukáš Hronek náročnost soutěže. Slova o náročnosti této rallye dokládá i fakt, že soutěž dokončilo jen 37 posádek a hned 27 jich odstoupilo. „Organizace ale byla celkově naprosto super. Od příjezdu a zahájení přes uvítací party až po cílové vyhlášení na rampě,“ liboval si Touš po návratu do samotného srdce Evropy.

Radek Touš s Lukášem Hronkem si užívají šampaňské na cílové rampě.Zdroj: archiv Radka Touše

„To, že jsme se mohli této soutěže účastnit a zažít ji, to je pro nás velký milník. Nejsme žádný formální tým a jsme jenom kluci, kteří si postavili auto sami doma v garáži, takže na to, že pojedeme na mistrovství Evropy do San Rema, jsme samozřejmě nikdy nepomýšleli,“ uvedl Radek Touš a závěrem ještě děkoval kamarádům, sponzorům, partnerům, ale i rodině a hlavně manželce.

„Za to, že nám jakožto tátům od rodiny tento sport tolerují,“ doplnil s vděkem. Rallye nakonec ovládli domácí Lucio de Zanche s Danielem De Luisem. Druhá česká posádka ve složení Oldřich Kovařík a Marek Kapic skončila šestadvacátá.

