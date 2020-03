Třikrát skončil v elitní desítce a smělé plány měl i před týdnem v ruském Petrohradě, kde se uskutečnil středně velký podnik ATSX 500. Nakonec v těžkých podmínkách obsadil čtrnácté místo a na západ Čech se vracel s rozporuplnými pocity. „Ze závodu v Rusku jsem nebyl úplně nadšený. Byl nadvakrát pozměněný termín, takže jsme kvůli změně letenky museli přicestovat už v úterý a na dráhu jsme se dostali teprve v sobotu ve čtyři hodiny ráno,“ prozradil průběh patálií student Fakulty pedagogické v Plzni. „Počasí také nebylo ideální. Kvůli němu byl špatný led, takže se jela pouze jedna kvalifikační jízda a závod se málem zrušil,“ pokračoval.

Jenže akce se nakonec uskutečnila. Důvody? V první řadě se jednalo o závod v Rusku, tedy zemi, kde je možné zkrátka všechno, a pak také velká finanční ztráta, která by pořadatelům vznikla v případě zrušení. „Jak to tak bývá, peníze jsou ve sportu také důležité, takže se závod zkrátka musel odjet,“ vysvětlil Kosnar.

Pošumavskému bruslaři v samotném závodě nakonec zlomila vaz až díra v ledu. V rozjížďce, kde vypadl, se navíc musel vypořádat s těžkými podmínkami hned v úvodu. „Z brány, ze které jsem startoval, vedla cesta přes velkou sněhovou díru, takže jsem od startu jel na čtvrté pozici a na konci jsem zvolil delší, ale na výjezdu rychlejší stopu. Před posledním skokem jsem proskočil do čela, ale musel jsem volit dlouhý skok a v následném dopadu mě nepodržela kvalita ledu. Zabořil jsem se do něj a do cíle jsem doklouzal po břiše,“ popsal zklamaně třiadvacetiletý borec.

„Z toho manévru jsem měl radost, byl jsem rád, že jsem se s těmito těžkými podmínkami popasoval a bojoval až do konce, ale výsledkově jsem chtěl víc,“ doplnil.

Následující závod se měl konat v italském lyžařském středisku Alpe di Siusi, který byl však z bezpečnostních důvodů a hrozby nákazy novým koronavirem zrušen. „Bohužel. Ale o víkendu nás čeká poslední závod v Moskvě (ATSX 1000 – pozn. autora), kde se podle všeho má jet, ale jsou kolem toho různá opatření, že po příletu do Ruska můžeme zůstat 14 dní v karanténě, anebo že Američané nebudou mít jak přiletět. Takže v současné době situaci sledujeme a čekáme na informace od organizačního týmu. Osobně to nechávám otevřené, ale je fakt, že jsou dny, kdy závodění musí stranou. Jako teď. Takže to může dopadnout tak, že nakonec zůstanu doma. A pokud bude potřeba, tak jako student pedagogické fakulty půjdu hlídat děti zdravotnímu personálu, jak nám již bylo nabídnuto od našeho děkana,“ říkal Kosnar ještě minulý čtvrtek.

Nakonec platí druhá varianta. Derniéra v Rusku byla pozdě večer ze čtvrtka na pátek zrušena a pro klatovského závodníka tak letošní sezona předčasně skončila.