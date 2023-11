/STOLNÍ TENIS/ Minule porazily Slavoj, ale na další celky z hlavního města republiky si prvoligové stolní tenistky KST Klatovy tentokrát nepřišly. V náročných víkendových zápasech 8. a 9. kola podlehly na domácí půdě pražské Spartě. Áčko si ze západu Čech odvezlo plný počet bodů za vítězství 7:3, rezerva Pražanek slavila výhru po obratu 6:4.

Stolní tenistky KST Klatovy padly se Spartou Praha. | Video: Martin Mangl

„V prvním utkání bylo áčko Sparty jasným favoritem. Mají velmi kvalitní kádr, tým mladých a šikovných hráček. Ani si nepamatuji, že bychom soupeřky někdy porazily. Ale i přesto, že jsme prohrály, holky musím pochválit. Odvedly skvělou práci a k vidění byl z obou stran pěkný stolní tenis," říkala po utkání vedoucí klatovského družstva stolních tenistek Helena Hnojská.

Poloviční úspěšnost. Klatovy porazily Stod, ale nestačily na posílené Domažlice

Mrzela ji však porážka s rezervou Sparty Prahy 4:6. A to hlavně proto, že Klatovy po úvodních pěti hrách vedly už 4:1. „Bohužel jsme to nezvládly. Byly jsme blízko, ale nevyšlo to," smutnila Hnojská. „Možná, že už se projevila únava," narážela na to, že zatímco její tým sehrál ráno už jedno náročné utkání, béčko Sparty odpočívalo. „Opět však musím holky pochválit. Zejména pak Péťu Jehlíkovou, která dlouho nehrála a vedla si dobře," dodala Hnojská.

Zdroj: Martin Mangl

Klatovské stolní tenistky jsou v aktuální tabulce první ligy se ziskem dvanácti bodů na sedmém místě. Stejně bodů má však i osmý Slavoj Praha a jen o dva body méně mají sestupem nejvíce ohrožené týmy TTC Elizza Praha a SKST Děčín. Poslední dvojkolo podzimní poloviny sezony čeká Západočešky 2. prosince, kdy se představí za zelenými či modrými stoly SKP Sever Ústí na dLabem a právě posledního Děčína. Půjde celkem o hodně.

8. kolo: KST Klatovy - AC Sparta Praha 3:7

Sady: 14:25. Míčky: 343:397. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: L. Nedoma, A. Hnojská, H., Hnojská. Délka utkání: 2 hodiny a 30 minut. Sestava a body KST Klatovy: Petra Jehlíková 0:3, Tereza Čákorová 2:1, Andrea Hnojská 1:2. Čtyřhry: 0:1 (Čákorová, A. Hnojská - Polcarová, Tenglová 0:3).

Záložní týmy Horažďovic v domácím prostředí nezaváhaly a nadále vládnou přeborům

9. kolo: KST Klatovy - AC Sparta Praha B 4:6

Sady: 19:24. Míčky: 385:417. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: L. Nedoma, A. Hnojská, H., Hnojská. Délka utkání: 2 hodiny a 50 minut. Sestava a body KST Klatovy: Petra Jehlíková 1:2, Tereza Čákorová 2:1, Andrea Hnojská 0:3. Čtyřhry: 1:0 (Čákorová, A. Hnojská - Nosková, Handlová 3:1).

Ostatní výsledky 8. a 9. kola první ligy: SF SKK El Niňo Praha - TJ Slavoj Praha 6:4, SKST Vlašim B - SKST Děčín 7:3, TTC Elizza Praha - SKP Sever Ústí nad Labem 4:6, TSM Kladno - TJ Slavoj Praha 4:6, TTC Elizza Praha - SKST Děčín 8:2, SKST Vlašim B - SKP Sever Ústí nad Labem 6:4.

Zdroj: ČAST

Válec! Stolní tenisté Horažďovic přehráli ve šlágru Lhůtu, pak i Horní Bělou